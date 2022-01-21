Лишь 17% французов считают Россию союзницей

За три месяца до президентских выборов во Франции институт Harris Interactive обнародовал результаты опроса об отношении французов к внешней политике. Среди прочего респондентов спросили, кого они считают союзником Франции. Лишь 17% участников опроса назвали Россию.

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17 % французов считают своей союзницей Россию. Таковы данные соцопроса о геополитических предпочтениях граждан Франции, проведенного в конце декабря институтом Harris Interactive. Об этом пишет сайт legrandcontinent.eu, получивший эксклюзивный доступ к результатам исследования.

У сторонников разных политических сил отношение к России отличается. Меньше всего идею союза с Москвой поддерживают социалисты и французы без политических предпочтений (11%), а больше всего — сторонники ультраправого кандидата в президенты Эрика Земмура. Их, согласно опросу, 40%, в то время как у французов, поддерживающих крайне правую партию Марин Ле Пен, за союз с Россией выступают 22%. Это меньше, чем у правых «Республиканцев» (25%), хотя до сих пор во Франции партия Ле Пен считалась самой пророссийской. У сторонников правящей партии президентской партии «Вперед, Республика!» (LREM), а также крайне левого Жан-Люка Меланшона 17% респондентов выступают за союзнические отношения с Россией. Чуть меньше (14%) эту идею поддерживают сторонники «зеленых».

Своими привилегированными партнерами подавляющее большинство французов считает европейских соседей. Первое место занимает Италия (74%), а на втором месте — Испания и Германия (73%). Французы доверяют не только своим соседям, но в целом Европейскому союзу. 82% опрошенных считают, что могут рассчитывать на помощь ЕС в случае нападения. При этом три четверти населения Франции выступает за создание общей европейской системы обороны, включая коллективную стратегию и общую армию. Лишь 9% французов высказались категорически против.

Своими союзниками французы считают не только европейцев. Они по-прежнему придерживаются многополярной системы, сложившейся по итогам холодной войны. Больше половины опрошенных – поддерживают членство Франции в НАТО. В случае вооруженного нападения на Францию 78% граждан считают, что они могут рассчитывать на Североатлантический альянс, что полностью соответствует статье 5 договора о коллективной безопасности НАТО.

53% французских граждан считают своим союзником Вашингтон. При этом меньше всего за союз с США выступают те же «пророссийские» сторонники Земура (38%), а больше всего сторонники правящей партии (66%), а также социалистов, «зеленых» и правых «Респубиканцев». Среди электората этих трех политических сил чуть более 60% поддерживают союз с американцами.

После европейских стран и США ни одна страна больше не набрала голосов большинства французов. 48% считают, что угрозу для Франции представляет Китай, а 56% полагают, что угроза исходит от Турции. Большинство респондентов выступают за привилегированные отношения со многими африканскими и арабскими странами, с меньшим энтузиазмом относятся к Алжиру и Мали.

При этом независимо от союзнических отношений почти половина французов считает, что нужно быть открытыми к диалогу со всеми.

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