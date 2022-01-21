Скончался поэт Анатолий Найман

В Москве скончался поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман. Ему было 85 лет.

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Как сообщила дочь поэта, литературный критик Анна Наринская, Анатолию Генриховичу стало плохо, когда он выступал с докладом о Мандельштаме 17 января на конференции в Высшей школе экономики.

Поэт скончался в больнице от последствий обширного инсульта в ночь на 21 января.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Публиковать стихи начал в конце 50-х, но они долгое время распространялись, в основном, в самиздате; открыто печатать его стали только со времен перестройки, уточняет «Свобода»

В 1959-м Найман познакомился с Анной Ахматовой, стал соавтором ее переводов Джакомо Леопарди и литературным секретарем. Найман также переводил средневековую французскую и провансальскую поэзию.

В 1989 году выпустил книгу «Рассказы об Анне Ахматовой».

Среди его наиболее значимых произведений — «Облака в конце века», «Ритм руки», «Софья», автобиографический роман «Славный конец бесславных поколений».

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