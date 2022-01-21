Спикер Госдумы РФ подтвердил намерение рассмотреть вопрос о «признании» «ДНР» и «ЛНР»

Вячеслав Володин, спикер нижней палаты парламента РФ, объявил, что Госдума «на следующей неделе» готова готова обсудить проект обращения, в котором от имени депутатов президента России Владимира Путина «просят» признать самопровозглашенные «республики» Донбасса («ДНР» и «ЛНР») независимыми государствами. Заявление Володина сделано в день переговоров главы МИД РФ Лаврова с госсекретарем США Блинкеном.

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«Поступают просьбы от журналистов» прокомментировать проект постановления Госдумы об обращении к Путину о «необходимости признания» самопровозглашенных республик, заявил Володин через телеграм-канал. Напомнил: «Речь идёт об инициативе, внесённой на рассмотрение депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым». Уточнил: инициативу «готовы поддержать» и другие фракции нижней палаты.

Спикер Госдумы объяснил, что проект обращения к Путину будет рассмотрен, потому что иначе может случиться «трагедия». По мнению Володина, российские власти должны найти «решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников» в «ДНР» и «ЛНР», так как президент Украины якобы «игнорирует Минские соглашения», а НАТО «хочет оккупировать Украину» (напомним, до сих пор подтверждены только факты участия РФ в оккупации украинской территории: речь об аннексии Крыма и войне в Донбассе, которая продолжается с 2014 г. — Прим. Ред.).

«В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций», а затем — «рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — анонсировал спикер.

Заявление Володина было опубликовано рано утром 21 января — в день, когда в Женеве должна была пройти встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны продолжили обсуждение российских «предложений по безопасности» (которые в США и Евросоюзе называют «неприемлемым ультиматумом»).

Встреча Лаврова и Блинкена завершилась днем 21 января, продлившись полтора часа.

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