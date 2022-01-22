Глава Чечни Кадыров призвал задержать и в случае сопротивления «уничтожить» семью бывшего судьи Янгулбаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил членов семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева в пособничестве террористам и призвал их задержать, а в случае сопротивления — «уничтожить».

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил членов семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева в пособничестве террористам и призвал их задержать, а в случае сопротивления — «уничтожить». Об этом он написал в субботу, 22 января, в своем телеграм-канале.

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По мнению Кадырова Янгулбаевы «всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки», «призывают к терроризму и экстремизму, а также причастны к «нападению в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чеченской республики».

«Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются. Доказательная база есть, никто из Янгулбаевых не отрицает это. Это мое мнение, в котором я твердо убежден», — добавил Кадыров.

Вечером 20 января «Комитет против пыток» сообщил, что в Нижнем Новгороде чеченские силовики силой забрали из квартиры Зарему Мусаеву — жену бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева и мать бывшего юриста «Комитета» Абубакара Янгулбаева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «предпочитают не верить» в историю с похищением жены судьи в отставке.

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