Евросоюз призвал освободить жену бывшего судьи Сайди Янгулбаева

В субботу, 22 января, Европейская внешнеполитическая служба выпустила заявление, в котором призвала российские власти освободить Зарему Мусаеву — жену судьи Верховного суда Чеченской республики в отставке Сайди Янгулбаева и мать бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева.

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Как говорится в заявлении, Евросоюз призывает провести расследование задержания Мусаевой, «положить конец преследованию правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям». ЕС также призывает расследовать «все случаи внесудебных казней, пыток и других серьезных нарушений прав человека, совершенных в последние годы», и предать правосудию лиц, ответственных за эти деяния.

🇷🇺Russia: Statement by the Spokesperson on abductions and other human rights cases in the Russian Republic of Chechnyahttps://t.co/UJPCp20ccB — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) January 22, 2022

Вечером 20 января «Комитет против пыток» сообщил, что в Нижнем Новгороде чеченские силовики силой забрали Зарему Мусаеву из квартиры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал похищение Мусаевой «фантастической историей», в которую в Кремле «предпочитают не верить» без каких-либо подтверждений.

21 января стало известно, что Мусаеву привезли в Грозный. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что женщина «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». 22 января Кадыров сделал еще одну запись в телеграм-канале, в которой заявил, что Янгулбаевы «призывают к терроризму и экстремизму». «Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются. Доказательная база есть, никто из Янгулбаевых не отрицает это. Это мое мнение, в котором я твердо убежден», — написал Кадыров.

«Комитет против пыток» 21 января направил срочную жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с задержанием Мусаевой. Агентство РИА Новости в воскресенье, 23 января, со ссылкой на авдоката сообщает, что Сайди Янгулбаев с дочерью покинули Россию.

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