МИД Великобритании заявил о планах России привести к власти в Украине пророссийского лидера

В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Россия планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера. МИД РФ назвал заявление Лондона дезинформацией.

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В сообщении британского внешнеполитического ведомства говорится, что оно располагает некой информацией, указывающей на стремление российского правительства привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Возможным кандидатом, как утверждает Лондон, может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

NEW: We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine.



The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9 — Liz Truss (@trussliz) January 22, 2022

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию к продолжению переговоров. «Как Великобритания и ее партнеры неоднократно заявляли, любое военное вторжение России в Украину станет крупной стратегической ошибкой и повлечет за собой тяжелый последствия», — заявила Трасс, напомнив, что Лондон полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках признанных международным сообществом границ, то есть включая Крым.

В министертсве иностранных дел России сообщения британских коллег назвали «дезинформацией» и «еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины». В ведомстве призвали британсикх дипломатов «прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».

Евгений Мураев, которого британское внешеполитическое ведомство назвало предполагаемым пророссийским кандидатом на пост украинского лидера, в комментарии изданию The Telegraph также отрицал информацию МИД Великобритании. «Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину», — приводит комментарий Мураева украинский портал Страна.ua.

В воскресенье, 23 января, заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб в эфире телеканала Sky News заявил, что британские власти готовы ввести экономические санкции против России в случае попытки Москвы привести к власти в Киеве пророссийских политиков.

"There will be very serious consequences if Russia installs a puppet regime in Ukraine".



Deputy prime minister Dominic Raab says Ukraine is a 'free country and should decide its own fate'. #Phillips https://t.co/T9mK8F9oiq



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/U2dQugUXgF — Trevor Phillips on Sunday (@RidgeOnSunday) January 23, 2022

Российские информационные агентства сообщили, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в феврале посетит Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 17 января в Москву уже прилетала глава МИД Германии Анналена Бербок, а 21 января в Женеве Лавров провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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