Дипломатический язык министра разжигания войны

Сегодняшний язык российской дипломатии и его исторические корни. Сергей Лавров, «Будапештский меморандум» и peace deal. В своей воскресной колонке филолог Гасан Гусейнов ищет ключ к официальному дискурсу Москвы в отношении Украины.

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В советское время народы бывшего Советского Союза называли братскими. А отношения между народами называли «дружбой народов». Правда, населявшие СССР люди понимали, что расхожие лозунги — «братские народы» и «дружба народов» — лишь блестящий хирургический инструмент в руках вооруженного старшего брата.

Несколько дней назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова показал всем, что навыков владения этим инструментом он не утратил.

На пресс-конференции в Женеве 21 января 2022 года Лавров обратился к тем, кто хочет разобраться в позиции Российской Федерации:

«Вы упомянули заявление о том, что Украина не представляет никакой угрозы России. Хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом нашей позиции, что Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу», — сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Чтобы правильно понять значение высказывания Лаврова, необходимо помнить красную нить советской идеологии — противопоставление народов, всегда близких и дружественных нам, и правительств, режимов и хунт, которые в данный момент сбивают эти народы с истинного пути. Эта традиция восходит еще к товарищу Сталину. 23 февраля 1942 года народный комиссар обороны поздравил военных и партизан с 24-й годовщиной Красной Армии:

«Иногда болтают в иностранной печати, что Красная Армия имеет своей целью истребить немецкий народ и уничтожить германское государство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. У Красной Армии нет и не может быть таких идиотских целей. Красная Армия имеет своей целью изгнать немецких оккупантов из нашей страны и освободить Советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Очень вероятно, что война за освобождение Советской земли приведет к изгнанию или уничтожению клики Гитлера. Мы приветствовали бы подобный исход. Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается».

Эта модель, — одно дело — народ, другое дело — режим, — повторяется во всех выступлениях российского руководства применительно к Украине. Еще в марте 2014 года Сергей Лавров говорил, что в планы РФ не входит вторжение на территорию Украины. Но всего несколько дней спустя, в апреле 2014, он заговорил иначе:

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически выдвинул ультиматум Киевской хунте. Сегодня он указал на многочисленные нарушения Киевом Женевских соглашений — атака на блокпост в Славянске и убийство безоружных людей, аресты все новых и новых политзаключенных, которыми уже переполнены украинские тюрьмы… В связи с этим Лавров указал, что требования о помощи России, раздающиеся с Юго-Востока, ставят Москву в сложное положение, но действия по развязыванию гражданской войны на Украине Москва будет не только осуждать, но и пресекать. Десять дней назад Лавров говорил, что Россия не собирается вводить на Украину войска и это противоречит ее интересам. Теперь он дает понять, что, несмотря на все издержки такого шага, двигать войска, возможно, придется. Поскольку разговор с психопатом возможен только после применения смирительной рубашки».

Выступление министра иностранных дел РФ 2014 года напоминает советскую школу народолюбия из того же приказа товарища Сталина № 55 1942 года:

«Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов».

Вот и Сергей Лавров 17 декабря 2018 года так объяснял происходившее на Донбассе с 2014:

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе».

Таким образом, смысл слов Сергея Лаврова, прозвучавших на пресс-конференции 21 января 2022 года в Женеве, тот же, что и в начале вторжения российских войск на Донбасс в марте – апреле 2014 года, и в дипломатической атаке на правительство Петра Порошенко в 2018: «С украинским режимом воюет сам народ Украины».

Тут нужно сказать, что Сергей Лавров — настоящий полиглот. Помимо английского и французского, он владеет искусством в одном высказывании посылать два противоположных сигнала своим и чужим, используя при этом два диалекта, которыми министр владеет как родными — английским дипломатическим и русским матерным.

Цель дипломатии, объяснял Лавров в феврале 2018 года, это peace deal. Американцы услышали «мировую сделку», а вот соотечественники министра — что-то совсем другое, объясняющее, что все речи, особенно дипломатические, это не что иное, как дымовая завеса.

И все-таки возникает вопрос, откуда же у Сергея Лаврова такая личная страсть в российско-украинском конфликте? Почему именно главный дипломат Российской Федерации Сергей Лавров хочет покончить с «антинародным режимом» или «киевской хунтой»?

Для ответа на этот вопрос стоит вчитаться в официальный документ — так называемый Будапештский меморандум 1994 года. Именно в этом, подписанном президентами четырех стран — РФ, Украины, Великобритании и США, — документе содержится ключ к разгадке.

«Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Украина, приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, учитывая обязательство Украины об удалении всех ядерных вооружений с ее территории в установленные сроки, отмечая перемены в мире в области безопасности, в том числе окончание „холодной войны“, создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают следующее: 1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. 2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода».

Как видно, по всем трем пунктам Будапештского меморандума 1994 года, начиная с отторжения Крыма и вторжения на Донбасс и кончая строительством газопроводов в обход Украины, три страны нарушили три главных обещания: Российская Федерация как государство-агрессор, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты — как государства, не остановившие агрессора.

А где же ключ, объясняющий личную, персональную ответственность текущего министра иностранных дел и постоянного члена совета безопасности РФ Сергея Лаврова за соблюдение этого злосчастного договора? Он в том, что под письмом в Совет Безопасности ООН от 19 декабря 1994 года только одна из четырех подписей принадлежит и сегодня активному политику, который принял участие и в заключении этой «мирной сделки», и в превращении этой peace deal в пустую бумажку в 2014 году.

Вот почему и сегодня, в январе 2022 года министр Лавров так старательно прячется за словами об «украинском народе», против которого ни сам он, ни его товарищи ничего не имеют: ведь разжигание войны остается тягчайшим международным преступлением и сегодня.

21 августа 2021 года, в 53-ю годовщину агрессии войск Варшавского договора против Чехословакии, президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия»:

«Большой тайной не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить (Сергею Лаврову), что он министр не обороны, а иностранных дел».

Несколько раз сменилось политическое руководство в трех из четырех государств-участников Будапештского меморандума. И только один остается на месте и требует двигаться дальше. Министр не обороны, а нападения. Не миротворец, а настоящий поджигатель войны.

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