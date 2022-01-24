Рамзан Кадыров назвал «террористами» Игоря Каляпина и Елену Милашину

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь выступил с угрозами в адрес российских правозащитников и журналистов. В своем телеграм-канале он назвал «террористами» руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналиста «Новой газеты» Елену Милашину. Это заявление он сделал, комментируя похищение Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери правозащитника из «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева.

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«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал глава Чечни.

«Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились», — заявил Кадыров.

Это уже второе заявление Рамзана Кадырова после похищения в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери правозащитника из «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева.

О том, что чеченские силовики силой забрали из квартиры и увезли в неизвестном направлении Зарему Мусаеву, в «Комитете против пыток» сообщили в четверг вечером, 20 января.

После этого Рамзан Кадыров обвинил членов семьи Янгулбаева в пособничестве террористам и призвал их задержать, а в случае сопротивления — «уничтожить».

В новом посте в телеграме глава Чечни вновь повторил эту угрозу. «Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — написал Кадыров.

Абубакар Янгулбаев в интервью телеканалу «Настоящее время» в понедельник рассказал, что по-прежнему не знает, где «конкретно» находится его мать и «на каком основании ее действительно задержали».

Рамзан Кадыров также не в первый раз выступает с угрозами в адрес главы «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной, которая пишет о ситуации в Чечне.

В частности, в апреле 2020 года после публикации в «Новой газете» статьи Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чеченской республике, Кадыров назвал журналистов «Новой газеты» «нелюдями», которые «провоцируют» чеченский народ на преступление.

22 января Евросоюз призвал российские власти освободить Зарему Мусаеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, назвал историю с похищением «фантастической» и заявил, что в Кремле «предпочитают не верить» в нее без каких-либо подтверждений.

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