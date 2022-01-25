Алексея Навального и его соратников включили в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес политика Алексея Навального в свой перечень организаций и физических лиц, в отношении которых «имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности». Соответствующая запись в реестре появилась на сайте ведомства во вторник, 25 января.

Реклама Читать далее

Помимо самого Навального, в список попали его соратники, среди которых Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов, Ксения Фадеева, Андрей Фатеев и другие. Лицам, оказавшемся в этом реестре банки замораживают все счета и приостанавливают их обслуживание.

«Путин и его окружение ясно показывают, что эти списки террористов для них ничего не значат. Это не борьба за нашу с вами безопасность. Это борьба с теми, кто для него лично представляет угрозу. Мы действительно их ненавидим. И продолжим делать то, что делаем», — прокомментировал экс-директор ФБК Иван Жданов новость о включении его соратников в реестр.

«Нет никаких сомнений, что решение по мне, Навальному и моим коллегам принималось в Кремле, и в этом участвовал лично Владимир Путин», – соратница Алексея Навального Любовь Соболь. pic.twitter.com/7sIcaPt4UO — RFI на русском (@RFI_Ru) January 25, 2022

В сентябре 2021 года в отношении Навального и его сторонников возбудили уголовное дело о создании «экстремистского сообщества». Первой арестованной по этому делу стала экс-координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. Позже были арестованы еще несколько бывших руководителей региональных штабов.

В июне 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, штабы Навального и Фонд защиты прав граждан «экстремистскими организациями». Росфинмониторинг внес их в свои списки еще в апреле. В январе 2022 года в список Росфинмониторинга также были добавлены двое других соратников Навального — Иван Жданов и Леонид Волков. Оба находятся за границей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться