Олегу Навальному грозит новый тюремный срок

ФСИН направила в суд ходатайство о замене условного срока на реальный Олегу Навальному, осужденному по т.н. «санитарному делу». Ходатайство уголовно-исполнительной инспекции было зарегистрировано 24 января в Люблинском суде Москвы. Брат Алексея Навального в августе 2021 года был приговорен к одному году условно по делу, возбужденному после акции 23 января в поддержку оппозиционера, арестованного при возвращении в Россию из Германии.

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Согласно карточке на сайте суда, ходатайство об отмене Олегу Навальному условного осуждения зарегистрировано 24 января. Ходатайство мотивировано статьями 74 УК (части 2.1, 3, 4) 397 УПК (пункт 7): «неисполнение осужденным возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления». Адвокат осужденного Никас Параскевов сообщил ТАСС, что пока не успел ознакомится с материалами ходатайства ФСИН. «Медиазоне» защитник сказал, что суд не уведомил его о назначении заседания.

В соответствии с наложенными ограничениями Олег Навальный не мог выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, покидать пределы столичного региона.

6 августа 2021 года в Преображенском суде столицы Олега Навального приговорили к одному году условно по т.н. «санитарному делу». Оно было возбуждено в начале 2021 года после акции 23 января в поддержку Алексея Навального, которого за несколько дней до этого задержали при возвращении в Москву из Берлина. Фигурантам дела вменили подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (часть 4 статьи 33, часть 1 стать 236 УК) за призывы к участию в акции.

По «санитарному делу» соратники Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш и муниципальный депутат Дмитрий Барановский получили по полтора года ограничения свободы. Олег Степанов, Николай Ляскин, Анастасия Васильева, Мария Алехина и Люся Штейн был приговорены к году ограничения свободы. Дани Акель получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Олег Навальный вместе с братом Алексеем в 2014 году был осужден по т.н. делу «Ив Роше». Олег приговорили к 3,5 годам реального заключения в колонии. Он освободился в 2018 году. В 2017 году ЕСПЧ признал, что приговор был вынесен с нарушением права на справедливый суд. Олегу Навальному присудили компенсации в 10 971 евро и 460 тысяч рублей.

Алексей Навальный в 2014 году получил 3,5 года условно. Когда политик находился на лечении в Германии после отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», российская ФСИН обвинила его в нарушении режима наказания. В феврале 2021 года суд заменил ему срок с условного на реальный, назначив 2 года 8 месяцев колонии.

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