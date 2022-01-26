«Изощренный способ преследования инакомыслящих»: как живут «иноагенты» в России

2021 год в России называют годом «иноагентов». В ушедшем году закон об «иностранных агентах» стал одним из главных инструментов преследования независимых НКО, СМИ и журналистов. О том, на что похожа жизнь с этим статусом, Анна Строганова поговорила с гражданскими активистами и журналистами, попавшими в реестр Минюста.

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Людмила Кузьмина (Самара): «Ты стоишь голый на этом ветру, и с тобой могут сделать все»

В 2019 году известная самарская активистка и координатор местного отделения движения «Голос» Людмила Кузьмина* по просьбе знакомых в течение полутора месяцев сдавала квартиру гражданке Франции. Приехавшая в Самару из Лиона женщина работала в центре изучения французского языка. Два года спустя 15 тысяч рублей, которые пенсионерка Людмила Кузьмина получила в качестве арендной платы, стали основанием для ее внесения в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».

Движение в защиту прав избирателей «Голос» — крупнейшая в России организация независимых наблюдателей за выборами. «Голос» уже давно подвергается преследованиям со стороны властей. В 2013 году «Голос» стал первой организацией, внесенной в реестр НКО-«иноагентов». После это ассоциация «Голос» была ликвидирована, а на ее месте возникло движение.

В прошлом году на фоне выборов в Госдуму давление на «Голос» стало беспрецедентным. В августе 2021 года Минюст внес «Голос» в новый список незарегистрированных организаций-«иноагентов». А в конце сентября — через несколько дней после завершения голосования — в реестр Минюста попали сразу 20 координаторов движения. Это больше четверти всех физических лиц-«иноагентов в списке (всего их в настоящий момент 75).

Людмиле Гавриловне Кузьминой недавно исполнилось 72 года. С «Голосом» она сотрудничает с 2000 года и за это время не раз сталкивалась с репрессиями в свой адрес. В 2015 году на активистку завели уголовное дело о неуплате налогов, арестовали однокомнатную квартиру в Самаре и старенькую машину. В 2016 году уголовное дело прекратили из-за «декриминализации деяния», но на правозащитницу наложили штраф размером в 2,2 миллиона рублей. Два года Людмила Кузьмина прожила с арестованным имуществом. Поняв, что «ничего не изменится», пенсионерка заложила квартиру и заплатила штраф.

Людмила Кузьмина из самарского отделения движения «Голос» видит в законе об «иностранных агентах» методичное и публичное унижение инакомыслящих. © Facebook

Несмотря на серьезный опыт преследований — еще в 1991 году ее уволили с должности директора библиотеки политической литературы за участие в кампании по возращению Самаре ее исторического названия — Людмила Кузьмина говорит, что совсем не ожидала присвоения ей статуса «иностранного агента». «Счета закрыли, организацию распустили, нас лишили офиса, изгнали из него, обыски провели, никаких тайных шифров "как брать Кремль" не нашли, — перечисляет она. — Мы же совершенно без денег работаем уже, добровольно. И тут, хлоп, 29 сентября, мне звонит наша местная журналистка и говорит: "Людмила Гавриловна, а вы знаете, что вы — иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента?" Первое время у меня был шок».

Требования к физическому лицу-«иностранному агенту» Закон обязывает физических лиц-«иноагентов»: В течение месяца после включения в реестр зарегистрировать юридическое лицо

О регистрации юрлица необходимо также сразу уведомить Минюст. Новая организация тоже получает статус «юридического лица, выполняющего функции иностранного агента» и попадает в тот же реестр. Таким образом человек со статусом «иноагента» должен отчитываться перед Минюстом еще и о деятельности нового юридического лица

Сопровождать любое сообщение в СМИ, а также в социальных сетях, включая комментарии, специальной «плашкой» — 220 символов кэпслоком

Раз в квартал (каждые три месяца) люди, признанные «иноагентами», должны сдавать в Минюст отчет о своей деятельности, а также отчитываться и всех доходах и расходах.

Проходить ежегодный обязательный аудит и сообщать о его результатах в Минюст

Людмила Кузьмина: Это машина, которая по тебе едет, и ты не можешь ее остановить. Ты не защищен ничем. Ты стоишь голый на этом ветру, и с тобой могут сделать все. По закону я обязана регистрировать коммерческую организацию: я не собиралась заниматься никакими коммерческими организациями в своем возрасте. Почему я должна тратить деньги на электронную подпись, на обслуживание этой коммерческой организации? Ведь это — не только плашка. Нужно делать аудит, который стоит как минимум 50 тысяч рублей. Нужен бухгалтер, который будет подписывать пустые бумаги. Нужна я, чтобы отчитываться перед Минюстом и налоговой за организацию, в которой я не собираюсь развивать деятельность!

Почему мне это нужно делать? Я понимаю почему. Потому что просто сажать и организовывать ГУЛАГ — видимо, не хватает мощности. Это кажется не совсем эффективным. Закон об «иностранных агентах» — это методичное, публичное унижение постоянным контролем. Это способ борьбы с инакомыслящими, чтобы ты, как бы находясь на свободе, не был свободен. Плашку не поставил два раза — штраф. На третий раз закон предусматривает уголовное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Каждый квартал мы должны сдать 44-страничный отчет. Также мы должны заполнять финансовый отчет о тратах каждые полгода. Когда я заполняла этот 44-страничный отчет, меня трясло на каждой странице. Я получаю российскую нищенскую пенсию — она видна на моей банковской карте. В графе «источник финансирования» я пишу «Пенсионный фонд Российской Федерации». Почему я купила туалетную бумагу и должна отчитываться? Почему я должна отчитываться о лекарствах? За то, что я заплатила за ЖКХ? Это принципиально задумано для контроля и методичного ежедневного унижения.

Дальше в этом отчете следует вопрос: на какую страну вы работаете? Если вы присвоили мне этот статус, наверное, вы следили? Где эта страна? Я не знаю, какую страну вы мне вменяете.

Возле моего дома не чистят снег. Оформляя заявление в управляющую компанию с просьбой очистить придомовую территорию, я должна ставить эту плашку.

На стене у меня теперь висит напоминание с датами, когда я должна сдавать эти отчеты. Да, я сплю на своем диване, но я ежедневно помню, что у меня есть этот статус. Иногда я забываю поставить плашку и меня бросает в жуткий холод, у меня сжимаются все сосуды. Не потому, что я боюсь — мне правда уже нечего бояться — но это бесконечное чувство унижения.

Регина Гималова (Казань): «Справиться с этим в одиночку невозможно»

Казанская журналистка Регина Гималова* уволилась из татаро-башкирского бюро радио Свобода «Idel.реалии» еще в мае 2021 года, но это не помешало Минюсту внести ее в список «иноагентов» через семь месяцев после ее ухода. Официально о причинах ее внесения в этот список журналистка не знает до сих пор. Одновременно с Региной в реестр Минюста попали еще трое ее коллег-журналистов по «Idel.реалиям», из чего она делает вывод, что добавление связано с работой на радио Свобода.

Журналистка Регина Гималова уволилась из татаро-башкирского бюро радио Свобода еще в мае 2021 года, но это не помешало Минюсту внести ее в список «иноагентов» полгода спустя. © Facebook

Регина Гималова: К тому, что меня внесут в этот реестр, я была не готова. Честно говоря, я думала, что если я уволилась, то это может не то чтобы меня защитить, но отстранить или на какое-то время отсрочить [попадание в этот список]. Понятно, что сейчас все более или менее приличные журналисты будут попадать в эти реестры. Как мы видим, увольнение ни от чего не спасает, не защищает и даже использование псевдонимов никак не помогает.

Первый вопрос к моим юристам у меня был: я хожу на маникюр и плачу картой. У этого маникюрного салона есть страница в инстаграме. Они распространяют информацию. Получается, что от меня они получают иностранное финансирование. Они тоже могут быть признаны «иностранными агентами»? Закон не дает нам ответа на этот вопрос. Как мне объясняли юристы, даже твоя личная страница в соцсетях — это уже распространение информации.

Недостаточно повесить плашку и заполнить файл в Excel, головной боли намного больше. Я снимаю офис, потому что без юридического адреса твое «ООО» не зарегистрируют. Офис — это просто деньги на ветер, мне он не нужен, он просто стоит. А нужен он только для того, чтобы на этот адрес приходили письма из Минюста или налоговой.

Справиться с этим в одиночку невозможно. Владельцы офисов не хотят их сдавать «иностранным агентам». Нужно искать пути, объяснить, договариваться. Ты попадаешь в ситуацию нервную, напряженную, в которой ты не был. Это повергает тебя в паническое состояние. Сжатые сроки, невыполнение которых грозит штрафом, а два штрафа — уголовным преследованием. На примере других «иноагентов» мы видим, что второй штраф может быть вменен вообще за что угодно: опубликовал сторис без плашки, удалил через секунду, но кто-то заметил, заскринил и все.

Вообще, я всех должна сразу о своем статусе предупреждать. Если я разговариваю со спикером по телефону, я должна ему об этом сказать. Складывается такое ощущение, что даже в компании друзей прежде, чем что-то сказать, я должна произнести: «Данное сообщение или материал создано и/или распространено…».

Ощущения? Странно, непонятно, необычно. Мои друзья и коллеги посоветовали мне меньше об этом думать и переживать, но, честно говоря, пока не очень получается. В первое время состояние было гораздо хуже, чем сейчас. Прошло больше месяца и стало спокойней. Я сдала свой первый отчет, и это оказалось не чем-то сверхужасным. Это не занимает несколько недель. Ты, наверное, больше времени тратишь на то, чтобы заставить себя это сделать. Сесть, посчитать и рассказать Минюсту, сколько в месяц ты тратишь на просекко.

Проблема в том, что никто не знает, как правильно эти отчеты заполнять. Минюст может завтра придумать, что ты должен заполнять их по-другому. Этот отчет не создан для человека, он создан для организации. Нормальный человек не может всю свою жизнедеятельность туда вписать.

Человеку, который сидит перед телевизором и все это слушает, кажется, что в этом нет ничего страшного. Тем не менее они [власти] просят нас разглашать не только нашу персональную информацию, но и информацию о наших личных расходах.

Возможно, они преследовали цель найти каких-то условно «плохих» для них людей, но что они видят, когда открывают мой отчет? Что я 20 тысяч рублей в месяц потратила на продукты? Что это дает? Когда ты с этим сталкиваешься, то понимаешь, что это какая-то абсолютно бессмысленная история.

Я остаюсь в Казани, но, конечно, рассматриваю возможность уехать из России. Сейчас все рассматривают возможность уехать из России. Я собираюсь оспаривать этот статус в суде. Я живу и работаю в одном регионе, целей покидать этот регион у меня не было. Мы еще не подавали жалобу и пока только обсуждаем с адвокатами стадии работы. Я хочу сама участвовать во всех этих процессах.

Как мне объясняли мои юристы, даже переезд в другую страну, смена гражданства, отказ от российского гражданства — не снимают с тебя обязанности подавать эти отчеты. Ты можешь перестать их подавать, на тебя возбуждают уголовное дело, но в России остаются твои родственники. При подаче документов на шенгенскую визу в графе «преследовались ли вы когда-либо законом?» ты отвечаешь: «да, на меня возбуждено уголовное дело в России». Это же тоже бред. Ты всю жизнь должен жить с этим? А если ты будешь в самолете лететь над Россией, российские власти его посадят для того, чтобы тебя оттуда вытащить?

Мы живем в абсолютно нестабильной системе, когда ты не знаешь, в какой момент и в каком ключе система решит тобой заинтересоваться.

Слава богу, у нас есть группа правозащитников, центр защиты прав СМИ Галины Араповой и «Агора». Они помогают с открытием юридического лица, с поиском бухгалтеров. Если бы не эти две организации, нам всем пришлось бы куда тяжелее.

Я стараюсь воспринимать происходящие события как данность. Как смерть близкого человека. Это факт, который не изменить. С этим нужно смириться и жить в новой реальности. Здесь то же самое: ты проходишь через стадии гнева-отрицания-торга-депрессии и в конце концов смиряешься с этой штукой в своей жизни.

Елена Соловьева (Сыктывкар): «Эмиграция — это самый рациональный выход»

Елена Соловьева* — независимая журналистка из Сыктывкара. Она сотрудничала с другим бюро радио Свобода, «Север.Реалии», и попала в реестр Минюста 8 октября прошлого года. В отличие от других собеседников RFI она не удивилась присвоению ей статуса «иностранного агента». Однако Елена надеялась уехать из России до того, как ей присвоят это «звание», но не успела. Так же, как и Регина Гималова, Елена Соловьева до сих пор не знает, что именно послужило причиной внесения ее Минюстом в реестр «иностранных агентов».

Независимая журналистка из Сыктывкара Елена Соловьева приняла решение уехать из России еще до того, как ей присвоили статус «иностранного агента». © Facebook

Елена Соловьева: То, что происходит в России со СМИ, ведь не вчера началось. Я последние лет 12 наблюдаю, как воздуха становится все меньше и меньше, как закручиваются гайки. И «иноагентство» для меня сюрпризом не стало, но было, конечно, все равно, очень мерзко. Хотя вроде бы я готовилась.

Местных СМИ в Коми давно фактически нет. Часть из тех СМИ, с которыми я работала, уже не существует. Другие просто не могут оплачивать сотрудников на постоянной основе. Поэтому я в свое время стала писать для федеральных СМИ, но я думаю, что звание «иноагента» мне вручили не за работу в «Новой газете» или The New Times, а за работу в «Север.Реалиях». Никаких официальных документов я не получала. Я просто нахожусь в списке Минюста.

Я думаю, что эти звания вручаются рандомно всем подряд. Просто берут пачку людей и бросают в этот иноагентский котел.

В какой-то момент мы начали понимать, что неплохо было бы уехать [из России] и увезти детей. У моего мужа — он культуролог — была тема для диссертации, для которой в России было очень трудно найти научного руководителя. Он искал и нашел в Канаде. Он уже уехал, и мы собираемся всей семьей переехать к нему. Пока мы еще здесь, я получила это «прекрасное» звание. Я без мужа, одна, мне надо работать, обеспечивать детей, все делать и успевать, и тут еще этот «иноагент» прилетает, рушит все планы и очень бьет по моей возможности зарабатывать деньги.

Так как я люблю мифологию, происходящее напоминает мне сагу о Беовульфе. Приходило чудовище Грендаль, врывалось туда, где пировали Беовульф с воинами, хватало всех подряд и сжирало. Это что-то не связанное с рациональностью, какая-то хтонь.

Конечно, нахождение в стране после того, как тебе вручают «иноагента», становится все более тяжелым и опасным. Во-первых, потому что я фактически лишена возможности зарабатывать. Ты все время думаешь, как костлявая рука голода вцепится в шею твоих детей. Иногда с какими-то паническими настроениями просыпаешься. С другой стороны, ты испытываешь ужас от того, что ты не знаешь, за что тебе прилетят две административки, а после них сразу уголовка, и не отдадут ли твоих детей в детский дом, и не посадят ли тебя. Конечно, скорее всего, нет, но так как мы видим постоянное ужесточение, то понимаем, что может случиться все что угодно.

Эмиграция — это самый рациональный выход. Если я имею право рисковать собой, то, наверное, риск детьми — это не очень хорошо.

Конечно, «иноагентство» — это очень серьезный удар по финансовой составляющей. Когда начали закрываться СМИ, очень многие журналисты стали фрилансерами. Это такое довольно тяжелое, нестабильное существование, а когда ты живешь в небольшом городе, типа Сыктывкара, у тебя не всегда есть новости для федеральных СМИ. Поэтому я нашла постоянную работу и должна была подписывать договор как раз перед 8 октября, когда меня объявили «иноагентом». И у меня эта работа сорвалась.

Так как я люблю мифологию и историю Коми, я вела паблики, посвященные этой теме. Я собиралась запустить подкаст и собирать деньги. И конечно же, этот способ заработка тут же испарился, как только меня объявили «иноагентом». Это тоже было очень обидно.

Сейчас мне уже получше. Первые два дня было очень тяжело. Хотя я и была морально готова, мне было мерзко. Не потому что я понимала, что меня ждут трудности с работой, с деньгами, с дисклеймером. Одним из самых отвратительных моментов был для меня, конечно, отчет. Это мне прямо тяжело дается. Я знаю, что для ряда моих коллег это тоже так: когда они видят все эти Excel-таблицы, то сползают под стол. Не знаю, почему, но мне было очень-очень-очень мерзко. Непередаваемое чувство сильного отвращения. Как будто меня макнули в ведро с нечистотами. Я испытала не столько унижение, сколько злость. Я была очень злая и зла до сих пор. Я пошла на балкон, выкурила полпачки сигарет, хотя я не курю. В это время мне все звонили и брали комментарии.

В школе у сына уже на следующий день примерно все знали, что меня объявили «иноагентом». И учителя, и ученики. Пока я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы при виде меня кто-то переходил на другую сторону улицы или перестал общаться. Пока я ни разу не почувствовала какой-то травли, прессинга, обвинений.

Без солидарности я бы никогда в жизни не заполнила этот отчет, но мне помогли. Я чувствую солидарность людей. С самого начала меня очень поддержали активисты Шиеса (Елена Соловьева много писала о защитниках Шиеса для радио Свобода, «МБХ-медиа» и The New Times. — RFI). Они, собственно, мне и сообщили, что я — «иноагент». Надо понимать, что люди, которые защищали Шиес, до сих пор поддерживают отношения, занимаются другими проблемами, вроде раздельного сбора отходов, и поддержкой активистов. Удивительно, как у тебя на глазах в двух регионах сформировалось гражданское общество, которое никуда не исчезло после того, как проблема с Шиесом разрешилась. Люди продолжают друг друга поддерживать, не только меня. Это очень круто.

Конечно, мы обжалуем это «почетное звание» в суде. Я тоже буду проходить через череду таких отказов [в российских судах] и подниматься по этим ступенькам — в сторону ЕСПЧ.

Артем Важенков (Тверь): «Я перестал соблюдать закон об «иностранных агентах»

17 января Замоскворецкий суд в Москве отказал снять статус СМИ-«иноагента» с координатора «Голоса» в Твери Артема Важенкова*, а также двух других региональных координаторов движения . На следующий день Артем Важенков написал в своем фейсбуке: «Теперь я ничего не буду маркировать и сдавать какие-то то поганые отчеты. Пусть идут на». И перестал ставить обязательную маркировку «иноагента» на свои посты и комментарии.

В реестр Минюста Артем Важенков попал за продажу милей авиакомпании «Аэрофлот» незнакомой ему гражданке Нигерии.

Координатор движения «Голос» в Тверской области Артем Важенков принял решение перестать соблюдать закон об «иностранных агентах». © Facebook

Артем Важенков: У меня были мили одной из авиакомпаний. Они у меня копились, но так получилось, что я их не использовал. В тот момент, у меня были временные финансовые трудности. Есть много сервисов по продаже этих миль. Я договорился с одной компанией, которая помогла мне продать эти мили. Они расплатились со мной переводом на карту. Кто владелец этой карты, я не знал, мне это было неинтересно. Потом выяснилось, что это гражданка Нигерии. Кто это, я понятия не имею.

Не всех в «Голосе» признали иностранными агентами. Не всех членов федерального совета, не всех региональных координаторов. Как я предполагаю, скорее всего, было принято решение «наградить» этим статусом всех активных деятелей движения. Стали собирать информацию, разослали запрос по регионам и там, где региональные спецслужбы сработали быстрее и оперативнее, представителей тех регионов и внесли в этот список. Это — одна из версий. Это точно никак не связано с тем, что у кого-то есть финансирование, а у кого-то нет. В любой момент это иностранное финансирование могут вменить, подделать, фальсифицировать.

Это очень странно, но для меня это стало полной неожиданностью. Честно, я не думал, что меня внесут в список СМИ-«иноагентов». Я предполагал, что меня могут прессовать по экстремизму. Меня не допустили до выборов, сказав, что я участник движения «штабы Навального», хотя это не так. Хотя все говорят: «чего ты ждал, чему ты удивляешься?» Вот такой вот я неготовый был к этому.

Закон об «иноагентах» я соблюдал из последних сил. Иногда пропускал и не ставил плашку, а потом исправлял комментарии или посты. Да, сейчас я принял решение все это не соблюдать. Я не скотина, я не раб, я не чмо, простите. Для меня соблюдать это было очень сложно, очень тяжело морально. Сейчас мне тоже тяжело. Это не простое решение, я беру на себя дополнительные риски, но внутренне я себя сейчас ощущаю более свободным человеком, чем до этого. Я знаю, что многие мои коллеги, в том числе по движению «Голос», тоже ощущают такой дискомфорт, соблюдая вот это все. У некоторых тоже есть желание отказаться от таких действий, но они не могут этого сделать в силу ряда причин, и я их тоже понимаю.

Чувство унижения — это самое первое чувство, которое возникает. Тебя не просто унижают, тебя заставляют унижаться. В том числе поэтому, я перестал все это соблюдать. Я человек с достоинством, у меня есть чувство самоуважения. Я не хочу самоунижаться. Не хочу и не буду. Ни за что.

Помимо унижения, ты сильно теряешь в доходах. С тобой перестают сотрудничать клиенты, заказчики отказываются от твоих услуг. Это тяжело не только морально, но и финансово. Я был юристом в сфере административного законодательства, но понял, что вряд ли смогу дальше так работать. Коллеги, которые занимались репетиторством, говорят, что стало очень сложно продолжать: люди отказываются от уроков.

Некоторые друзья и родственники стали вести себя со мной осторожнее. Я как-то просил мне помочь — ничего сложного, ничего серьезного — но мне отказывали со словами: «ты же иностранный агент, ты же все понимаешь, что помощь тебе может отрицательно сказаться на нас». Это очень больно.

Я понимаю, что мой выбор — это возможное уголовное преследование или эмиграция. Я пока еще этот выбор не сделал и не исключаю, что вернусь в Россию. В некоторых СМИ пишут, что я эмигрировал, но это не совсем так. Я сейчас действительно нахожусь не в России, но у меня это была давно запланированная поездка. Мне все сложнее находиться зимой в России, потому что мне не хватает света. Поэтому я уже задолго до того, как меня объявили иностранным агентом, принял решение провести этот период в более солнечных местах.

Логика власти заключается в том, что они прессуют все, до чего могут дотянуться, — все, что хоть как-то не вписывается в их понимание действительности и будущего.

«Голос» — это независимая, достаточно старая организация, уже с традициями. Конечно, она вызывает недовольство у власти. Поэтому они приняли решение максимально дискредитировать, затруднить деятельность «Голоса». Кто бы что ни говорил, как бы это ни освещалось в СМИ, выборы как институт все равно остаются очень важным элементом, который может выстрелить в самый неожиданный момент. Где-то побеждают независимые кандидаты, где-то люди, недовольные результатами выборов, выходят на улицу. Это все равно очень важный элемент современного государства, даже такого авторитарного как Россия.

Проводить параллели с 1937 годом не совсем правильно. Здесь более уместно сравнение с нацистской Германией. Мне вообще кажется, что власть в России больше похожа именно на фашистский режим. Эти плашки — в наш век интернета — это желтая звезда. Когда ты идешь по улице тебя увидят один-два-три-десять человек, а когда ты напишешь что-то в интернете это видят сотни, тысячи. Гораздо больше людей увидят эту желтую звезду.

*Минюст РФ внес Людмилу Кузьмину, Регину Гималову, Елену Соловьеву и Артема Важенкова в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

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