Олега Навального и Олега Степанова объявили в розыск в России

Информация о том, что Олег Навальный объявлен в федеральный розыск, появилась в соответствующей базе российского МВД в среду, 26 января. Накануне стало известно, что ФСИН направила в суд ходатайство о замене Олегу Навальному условного срока на реальный. Брат политзаключенного оппозиционера был осужден в августе 2021 года по т.н. «санитарному делу». 26 января МВД добавило в базу розыска другого осужденного по «санитарному делу» — бывшего координатора московского штаба Навального Олега Степанова.

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В базе разыскиваемых лиц МВД РФ указано, что Олег Навальный разыскивается по статье уголовного кодекса. С каким именно делом связан розыск, неизвестно.

Адвокат Олега Навального Никос Параскевов сообщил агентству «Интерфакс», что поводом для объявления в розыск стало отсутствие его подзащитного по месту проживания при проверке, проведенной уголовно-исправительной инспекцией. «Согласно рапорту, (Олег) Навальный действительно не вставал на учет, а объявление в розыск связано с тем, что инспекция приходила к нему по месту проживания и не обнаружила, видимо, там», — сказал защитник.

Никос Параскевов в ответ на вопрос «Би-би-си» также сообщил, что ему неизвестно нынешнее местонахождение Олега Навального. Адвокат отметил, что его подзащитный не отмечался в инспекции более 30 дней. Этим защитник объяснил судебное ходатайство ФСИН о замене Олегу Навальному условного срока на реальный, а также объявление в розыск. Никос Параскевов заявил, что и представление ФСИН, и объявление в розыск будут оспорены в судебном порядке.

Накануне — 25 января — стало известно, что уголовно-исполнительная инспекция внесла в Люблинский суд Москвы представление об отмене Олегу Навальному, осужденному в августе 2021 года по так называемому «санитарному делу», условного срока (один год). Дело было возбуждено в начале 2021 года после акции 23 января в поддержку Алексея Навального, которого за несколько дней до этого задержали при возвращении в Москву из Берлина. Фигурантам вменили подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм за призывы к участию в акции.

26 января МВД также добавило в базу федерального розыска другого осужденного по «санитарному делу» — бывшего координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Его приговорили к году ограничения свободы.

У Любы Соболь, Олега Навального фотки на розыск классные. У большинства — обычные с паспорта.



А мне вообще никакую не поставили😡 pic.twitter.com/fUD5dixJli — Олег Степанов (@olsnov) January 26, 2022

Ранее в российский розыск были объявлены покинувшие страну соратники Алексея Навального — Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Виолетта Грудина.

Одновременно 25 января Алексей Навальный и ряд его соратников были включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Помимо политзаключенного оппозиционера, в перечень попали Любовь Соболь и Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Павел Зеленский, экс-координаторы региональных штабов политика Ксения Фадеева, Лилия Чанышева, Егор Бутаков. 14 января в реестр Росфинмониторинга были внесены соратники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов.

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