СМИ: США передали России ответы по гарантиям безопасности

Посол США в России Джон Салливан принес в МИД письменный ответ на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Об этом в среду, 26 января, сообщает «Коммерсантъ» и Bloomberg. По данным российского издания, Саливан предоставил два документа — ответы от НАТО и США.

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Что именно содержится в предложениях со стороны США, неизвестно. Ранее российские власти требовали от Вашингтона письменных гарантий того, что Украина, а также другие страны бывшего СССР, не вступят в НАТО. В США говорили, что не рассматривают такой вариант.

Обновлено: Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не будут публиковать ответы, переданные России. Он подчеркнул, что обсудит ситуацию с ответом США по гарантиям безопасности в ближайшие дни с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом США не отказываются от принципа «открытых дверей» в НАТО.

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