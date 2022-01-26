Более 74 тысяч случаев: в России шестой день подряд обновили рекорд числа заражений коронавирусом

В России за последние 24 часа выявили почти 75 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в среду, 26 января, в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за сутки число заболевших выросло на 10%. Речь идет о самом высоком количестве заразившихся с начала пандемии в 2020 году — при этом рекорд обновляется уже шестой день подряд. На фоне ухудшения санитарной обстановки в Москве власти отказались от плановых госпитализаций в детские больницы.

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Согласно официальным данным, больше всего новых случаев выявили в Москве — там за сутки заразились 19 856 человек. В Санкт-Петербурге выявили 10 581 жителей с COVID-19, в Московской области — 6709. В регионах наибольшая заболеваемость в Якутии (1710) и Нижегородской области (1511).

Всего за 24 часа зафиксировали 74 692 новых заражения коронавирусом. Жертвами пандемии за сутки стали 657 человек. Всего в России от последствий коронавируса скончались более 328 тысяч человек (согласно данным оперштаба, которые существенно ниже данных Росстата).

Наиболее напряженной оказалась ситуация с заболеваемостью детей. Они стали попадать в больницы из-за коронавируса в 14 раз чаще, чем две недели назад. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что плановые госпитализации в детские больницы будут приостановлены.

«В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено убедительно просим москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели. Дополнительно информируем, что прием по другим нозологиям будет временно ограничен», — говорится на сайте ведомства.

Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге. Там губернатор Александр Беглов объявил «мобилизационный режим»: по его словам, пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной с начала эпидемии, а нагрузка на систему здравоохранения значительно выросла. Новые ограничения в городе ввели только для несовершеннолетних — им до 13 февраля запретят посещение массовых мероприятий, кинотеатров, театров и других общественных мест. Это связали с ростом заболеваемости среди детей.

На федеральном уровне ограничения, связанные с распространением коронавируса, пока не вводят. Ранее в Государственной думе планировали принять законы о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, но в январе от этой инициативы власти отказались несмотря на санитарную обстановку. Однако QR-коды продолжили действовать в ряде российских регионов по решениям губернаторов.

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