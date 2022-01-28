Политика протянутой руки: французские СМИ об отношениях Макрона и Путина

В контексте украинского кризиса отношения Путина и Макрона проходят испытание. Несмотря на разочарование, французский президент по-прежнему «протягивает руку» российскому коллеге. Об этом в день телефонных переговоров глав России и Франции пишет французская пресса.

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Продолжить диалог

Стремление Парижа наладить диалог с Москвой пока что не увенчалось успехом. Об этом пишет французская газета Le Monde. Но попытка не пытка. Вопреки всему Эмманюэль Макрон снова протягивает руку Владимиру Путину, даже когда дискуссия кажется безнадежной. Цель сегодняшнего телефонного разговора – продолжить диалог и «подтолкнуть Москву прояснить свою позицию» по отношению к Киеву. Именно так выразился представитель французского правительства Габриель Атталь, слова которого приводит Le Monde.

Но правая Le Figaro предполагает, что отношение Макрона к Путину изменилось. После долгих надежд на потепление отношений с Москвой слова и позиция президента ожесточились. Он умножил жесты поддержки в отношении Киева, а также предложил направить военных для участия в усиленном присутствии НАТО в Румынии. Так и не побывав в Киеве, где украинские политики тщетно ждали его несколько месяцев, Макрон посылает туда своего министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, который через десять дней вместе со своим немецким коллегой посетит Украину.

Менее чем за три месяца до президентских выборов, на которых Эмманюэль Макрон (вероятно) будет бороться за свое переизбрание, в контексте серьезного геополитического кризиса глава Франции может утвердить свой статус, считает газета Le Monde, напоминая, как в 2008 году во время войны между Грузией и Россией как и сегодня председательствующая в ЕС Франция сыграла ключевую роль в попытке урегулировать кризис. Тогда президентом страны был Николя Саркози.

В сегодняшней ситуации Эмманюэль Макрон, которого газета называет убежденным европейцем и защитником стратегической автономии ЕС, хочет тоже показать, что он играет особую роль в деэскалации ситуации и находится в прямом контакте с главными действующими игроками — США и Россией. Но «сесть за стол без приглашения — задача не из легких», отмечает Le Monde. Путин требует эксклюзивного диалог с Вашингтоном.

Правая газета Le Figaro считает, что президент Макрон в отношениях с Владимиром Путиным идет по стопам своих предшественников: сначала протянутая рука, а потом разочарование. Ведь правый президент Николя Саркози тоже пытался сблизиться с Москвой, которой продал знаменитые военные корабли «Мистраль», но в завершении своего пятилетнего срока оказался в плохих отношениях с Кремлем. То же самое пережил левый президент Франсуа Олланд. Вначале отношения с Путиным у него были теплыми, а потом все закончилось отменой продажи этих самых кораблей.

Попытки перезагрузки

Макрон не стал исключением из правил. Le Figaro напоминает, что «первый акт макроновской перезагрузки» отношений с Россией начался сразу после его избрания в конце мая 2017 года. Путин стал первым главой иностраннного государства, которого новый президент Франции пригасил в Париж. Макрон принял Путина по-царски в одном из самых символических мест французской истории – Версальском дворце. Тогда почти все, противники и сторонники сближения с Россией, считали эту инициативу успешной. Эмманюэль Макрон открыл Путину дверь, заверив, что ни один крупный международный вопрос не может решаться без участия России. Но он также выразил свои разногласия по Украине и Сирии и раскритиковал журналистов государственных СМИ Sputnik и Russia Today (RT), которых считают «агентами влияния и лживой пропаганды».

Год спустя в «самом европейском городе» России Санкт-Петербурге Макрон, называя «Россию неотъемлемой частью Европы», призывал Путина возобновить отношения и пытался убедить его в том, что корни России – на Западе. И ничего, что сама Россия отвергает европейские и западные ценности, причем делает это все более открыто. И ничего, что все французские политики до него уже на этом зубы сломали. Макрон все равно убежден в европейской природе России и необходимости ее связи с Европой.

С этим убеждением в августе 2019 года Макрон принимает Путина в своей летней резиденции в Брегансоне. Эту встречу Le Figaro называет кульминационным моментом в отношениях двух президентов. Именно здесь Эммануэль Макрон запускает свою инициативу «стратегического диалога с Кремлем», которая подвергнется резкой критике со стороны партнеров. «Французскому президенту встреча видится прелюдией к реинтеграции России в западный миропорядок», — пишет правая газета.

Как Джордж Буш-младший в свое время думал, что «видит душу» Владимира Путина, заглядывая ему в глаза, так и Эмманюэль Макрон считал, что может понять российского президента и то «унижение», которое перенесла Россия после падения Берлинской стены и расширения НАТО на восток, пишет права Le Figaro. По версии газеты, Макрон считает, что Запад отчасти толкнул Россию в объятия Китая и что сближение этих двух держав не отвечает интересам Европы.

«Доверие на нуле, а скептицизм – на пике»

Однако усилия Эмманюэля Макрона, как и его предшественников, не привели к ожидаемым результатам. Неизменная позиция России в отношении Сирии и Украины, а также отравление и заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального показали пределы этого диалога. Более того, по мнению Le Monde, протянутая рука Макрона вопреки его ожиданиям не помешала сближению Москвы с Пекином.

Москва в свою очередь тоже разочаровалась политикой Франции, продолжает французская газета, цитируя бывшего дипломата Владимира Фролова: «Москва была заинтригована смелой риторикой Макрона о новой архитектуре безопасности в Европе и его призывами к расширению стратегической автономии Европы по отношению к США, что совпадало с российскими амбициями. Но эти надежды исчезли, когда стало очевидно, что в Европе это блокируют, и французские проекты остались пустыми словами». По словам бывшего российского дипломата, сегодня «доверие на нуле, а скептицизм – на пике».

Федор Лукьянов, директор аналитического центра Russia in Global Affairs, объясняет читателям газеты Le Monde, что главный вопрос для Москвы не в том, были ли намерения Макрона истинными или нет, а в том, что европейцы, по мнению Кремля, не способны самостоятельно решать вопросы безопасности.

Многим европейским странам подход Макрона в отношении России – не по душе, пишет правая Le Figaro. Особенно страны Центральной и Восточной Европы, чувствительные к российской угрозе, критикуют французского президента за за его наивность по отношению к Кремлю, ошибочное мнение о том, что Россия является европейской страной, тогда как с 2012 года Владимир Путин сам определяет ее как «незападную державу». Европейские партнеры не всегда понимают высказывания о том, что агрессия российского режима вызвана ошибками Запада. Они объясняют это характером путинского режима, с его амбициями изменением его восприятия мира.

Впрочем, окружение президента Франции отвергает обвинения в наивности. Его подход, как объяснили газете Le Figaro, участники этой инициативы, вдохновлен подходом бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, который начал политику разрядки с Москвой после вторжения в 1968 году войск Варшавского договора в Чехословакию.

«Макрон знал, что это будет сложно, потому что мир Владимира Путина – это мир грубых людей, ломающих международную систему», — цитирует Le Figaro дипломатический источник.

По существу Макрон никогда не уступал Владимиру Путину. Рука, которую он протягивал ей, всегда была покрыта железной перчаткой, пишет Le Figaro. Президент никогда не ставил под сомнение санкции, а в апреле 2021 года заявил, что международное сообщество должно провести «красные и четкие линии с Россией».

Но сегодня ясно, что политика потепления с Кремлем закончилась провалом. В отношениях России и Франции трудно найти баланс между «диалогом» и «твердостью». «Очевидно, что этот подход стал слишком упрощенным в отношении России. Мы должны его пересмотреть», — завершает Le Figaro словами высокопоставленного дипломата.

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