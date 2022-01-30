Скончался Леонид Куравлев

Актер Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

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Народный артист РСФСР, Куравлев сыграл в 250 фильмах, многие из них стали классикой советского кино. Среди них — «Живёт такой парень», «Начало», «Золотой теленок», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Не может быть!», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Вий»...

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода «Салют» Вячеслава Яковлевича Куравлёва и парикмахера Валентины Дмитриевны Куравлёвой.

В 1955 году поступил во ВГИК (со второго раза); был отчислен со второго курса «за профнепригодность», но вскоре восстановлен. Закончил институт в 1960-м.

Первая роль в кино — солдат-сапер Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» (1958).

С супругой — Ниной Васильевной (1939 — 2012), прожил 52 года; двое сыновей, трое внуков.

Последней работой в кино стала роль отца Леонтия в комедии «Весь этот джем» в 2015 году.

5 января 2022 года актер был госпитализирован в больницу в Коммунарке с коронавирусом, откуда затем его перевели в Первый московский хоспис имени Веры Миллионщиковой.

В 2014 году Леонид Куравлёв подписал обращение «деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму».

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