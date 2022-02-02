В России назовут улицу в честь одного из организаторов путча 1991 года

Власти города Омска приняли решение присвоить новой улице города имя одного из организаторов августовского путча 1991 года, последнего маршала СССР Дмитрия Язова.

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О решении сообщила «Новая газета» со ссылкой на сайт горадминистрации Омска. Решение принято на пленарном заседании Омского городского Совета. «В честь маршала Дмитрия Язова назовут улицу, проектируемую параллельно улице Рокоссовского, в районе планируемой многоэтажной застройки» в Кировском округе Омска, — говорится в сообщении горадминистрации. Решение прокомментировал глава администрации Кировского округа Андрей Горбачев.

Министр обороны СССР (1987-1991), Язов был последним маршалом Советского Союза, как по времени присвоения звания, так и по времени жизни.

Летом 1991 года Язов вошел в состав ГКЧП, отдал приказ о вводе в Москву танков и другой тяжелой военной техники, а также десантников.

После неудавшегося путча маршала арестовали и обвинили по статье «измена Родине». До января 1993 года Язов находился в СИЗО «Матросская Тишина», но затем, наряду с другими членами ГКЧП, был отпущен на свободу. Спустя год участники путча были амнистированы.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово под Омском. Был участником Великой Отечественной войны.

В 2019-м Язову присвоили звание Почетного гражданина Омской области.

Скончался маршал 25 февраля 2020 года в Москве в возрасте 95 лет.

Похоронен с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище.

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