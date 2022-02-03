«Первый этап» ответа Москвы: в России запретят трансляцию Deutsche Welle из-за блокировки RT в Германии

В России закроют корреспондентский пункт Deutsche Welle и прекратят любое вещание германской телерадиокомпании DW на национальной территории. Об этом в четверг, 3 февраля, заявили в российском МИДе. Так Москва ответила на запрет вещания телеканала RT DE на территории Германии из-за отсутствия лицензии.

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В российском МИД заявили, что речь идет о «первом этапе ответных мер». В них вошли четыре пункта:

— закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации;

— аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле»;

— прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании «Дойче Велле» на территории Российской Федерации;

— инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании «Дойче Велле» иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента;

— запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания «RT DE» и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Публикация перечня не предполагается.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало «своевременно» опубликовать информацию о последующих мерах.

Реакция Германии

Решение России о запрете вещания немецкого канала Deutsche Welle и закрытии его офиса в Москве «неприемлемо», — заявила в четверг министр культуры и СМИ Германии Клаудия Рот.

Хотя российские власти заявляют, что действуют в ответ на запрет на распространение немецкоязычных программ RT в Германии, «это сравнение не имеет под собой оснований», — цитирует министра AFP. Клаудия Рот отметила, что RT DE в Германии вещал «без лицензии и не запрашивал разрешения», в отличие от Deutsche Welle в России.

Решение российских властей о запрете вещания «не поддается пониманию», заявил генеральный директор DW Петер Лимбург.

«С нами происходит то, что случается со средствами массовой информации только в автократиях. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции и намерены обратиться в суд против заявленных мер», — заявил глава Deutsche Welle.

По его словам, корпункт DW в Москве продолжит работать в обычном режиме, пока в компанию не доставят официально соответствующие документы от властей РФ. «Даже если в конечном итоге нам придется закрыть корпункт в Москве, мы будем освещать события в России», — заметил Петер Лимбург.

Deutsche Welle в 2005 году получила в России первые лицензии на вещание своих телеканалов на английском и немецком языках — DW English и DW Deutsch. Текущие лицензии в РФ действуют для DW English до 2025-го, а для DW Deutsch — до 2027 года.

Запрет вещания телеканала RT DE в Германии

Накануне в Германии прекратили вещание Russia Today Deutsch. Это объяснили отсутствием лицензии, выданной немецким регулятором MAAB.

Русская служба Deutsche Welle пояснила, что «Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) — орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии — приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии"».

Германский федеральный медиарегулятор ZAK 2 февраля сообщал, что отныне трансляция и дальнейшее распространение любых программ канала RT DE в Германии запрещены. Это касается спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение RT News.

Комиссия ZAK отмечала, что лицензия на распространение программ RT DE в Германии «не выдвалась и не запрашивалась» после того, как немецкоязычный телеканал RT был запущен 16 декабря с круглосуточной трансляцией через спутник и интернет.

Телеканал RT DE «не может ссылаться ни на какое другое законное европейское разрешение» на вещание, — подчеркивается в решении ZAK.

Надзорные органы ФРГ считают, что правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет зарегистрированная в Берлине компания RT DE Productions GmbH. Медиарегулятор земель Берлин и Бранденбург (MABB) еще 17 декабря возбудил против RT DE дело о нарушении «Государственного закона о модернизации положения о СМИ в Германии». 22 декабря канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу MABB. В земельном органе тогда заявляли: поскольку речь идет о телеканале с программой вещания на территории всей Германии, решение по этому вопросу должна принимать федеральная Комиссия по лицензированию и надзору ZAK.

В RT DE заявили, что на законных основаниях получили лицензию в Сербии. Круглосуточное кабельное и спутниковое вещание в Германии 16 декабря канал начал по сербской лицензии. В RT утверждают, что зарегистрированная в Берлине продюсерская компания не несет ответственности за вещание RT DE. Решение немецкого медиарегулятора российская медиакорпорация намерена оспорить в суде.

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