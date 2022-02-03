Кадыров первым объявил о встрече с Путиным. В Кремле такую встречу не планировали

Глава Чечни Рамзан Кадров рассказал, что встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. О переговорах, на которых Кадыров доложил лидеру страны о «социально-экономической ситуации» и борьбе с коронавирусом в республике, пресс-служба чеченского руководителя объявила в ночь со среды на четверг, 3 февраля. В Кремле накануне заявляли, что такая встреча на фоне ситуации вокруг судьи Янгулбаева и его семьи не планируется, но позже подтвердили переговоры.

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В среду, 2 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявлял, что у Владимира Путина в планах нет встречи с Рамзаном Кадыровым. «Мне неизвестно об этом», — заявлял Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представители СМИ спросили Пескова о возможной встрече или разговоре Путина и Кадырова на фоне ситуации вокруг федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и членов его семьи. Его жену Зарему Мусаеву силовики из Чечни похитили из квартиры в Нижнем Новгороде. Самого Янгулбаева не смогли забрать в Чечню из-за личной неприкосновенности, которую, согласно закону, сохраняют судьи после отставки. После похищения жены экс-судья Янгулбаев уехал из России вместе с дочерью.

Вслед за Кадыровым в первые дни февраля представители чеченских властей выступили с угрозами убийством членам семьи Янгулбаева. Вице-премьер региона Абузайц Висмурадов в видеообращении угрожал «повесить» и «оторвать язык» одному из сыновей Янгулбаевых.

►Митинг в Грозном и обращения к Путину: конфликт Кадырова и семьи Янгулбаевых продолжает накаляться

2 февраля в Грозном прошел несанкционированный митинг против Янгулбаевых. Информационное агентство «Грозный-информ» сообщило, что на него пришли более 400 тысяч человек. Однако другие СМИ поставили эту информацию под сомнение — всего в Грозном проживают около 300 тысяч человек. На митинге жгли портреты Янгулбаева и членов его семьи.

Митинг прошел в разгар пандемии, а меры, связанные с коронавирусом, там не соблюдались. В Роспотребназдоре сообщили, что «установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным», поэтому наказывать за нарушение законодательства некого.

Поздно вечером в четверг, 2 февраля, пресс-служба Рамзана Кадырова сообщила, что глава Чечни провел встречу с российским лидером в Москве. Иллюстрировали новость фотографией, сделанной в 2017 году. В Чечне заверили, что встреча касалась «социально-экономической» ситуации и коронавируса.

В Кремле встречу подтвердили уже днем в четверг. Дмитрий Песков объявил, что Кадыров и Путин обсуждали «хозяйственные дела» и «экономические проекты». Также поднимались «вопросы, связанные с работой правоохранительных органов». На вопрос, обсуждалась ли на встрече ситуация вокруг Янгулбаева, Песков ответил: «Я дал ту формулировку по этой беседе, которую я мог дать».

«Добрая встреча» с Путиным

Рамзан Кадыров прокомментировал разговор с Владимиром Путиным днем в четверг. «Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента», — приводит его слова «Коммерсант».

Обсуждалась ли ситуация вокруг семьи Янгулбаевых в Кремле и как именно прошла встреча, Кадыров не сообщил.

Жена Янгулбаева Зарема Мусаева по-прежнему находится под арестом в Грозном.

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