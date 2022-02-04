Абубакар Янгулбаев: «Путин — это единственная соломинка, за которую держится Кадыров»

В Чечне продолжает набирать обороты конфликт между главой республики Рамзаном Кадыровым и семьей бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Государственный чеченский телеканал «Грозный» опубликовал видео, на котором члены тейпа Келой отрекаются от своих родственников из семьи Янгулбаевых и грозятся расправиться с ними при встрече. Русская служба RFI поговорила с бывшим юристом «Комитета против пыток» Абубакаром Янгулбаевым об аресте его матери, «400-тысячном» митинге в Грозном, участники которого сжигали портреты Янгулбаевых, а также о том, как его семья стала «врагом номер один» для Рамзана Кадырова.

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Абубакар Янгулбаев — о том, как его семья стала врагами номер один для Рамзана Кадырова Сергей Дмитриев

RFI: Последние новости из Чечни — это видеозапись, на которой ваши родственники отрекаются от вашей семьи и грозятся убить. Какие у вас эмоции от просмотра этих видео?

Абубакар Янгулбаев: Первая эмоция — это радость оттого, что я увидел их живыми и здоровыми, так как их в прошлом году еще похитили и не говорили где они, что с ними происходит. Они были похищены ночью, с применением силы, оружия. Первая эмоция все-таки — я был рад их видеть живыми и здоровыми. То, что они говорили, я знаю, меня предупреждали за несколько дней, что их будут собирать, заставлять это говорить. Это была насильственная постановка. В Чечне такое происходит уже не первый день. Не в первый раз, когда родственников собирают, заставляют отречься, говорить оскорбления. Это все происходит под давлением, под силой, под угрозами физической расправы, поэтому я к этим словам вообще никак не отношусь. У меня никаких негативных эмоций это не вызывает. Я этим словам не верю и знаю, что это не может произойти. Это все делалось под давлением. И даже если бы от меня действительно отказались, я бы сам от них не отказался.

Перед этим сам Кадыров и все его окружение поклялись в кровной мести и пообещали уничтожить всю вашу семью. Вы, ваши братья, отец и сестра сейчас за границей. Чувствуете ли вы себя в безопасности?

Объективно сказать, чувствую я себя в безопасности или нет, я не могу. Потому что инстинкт самосохранения у меня уже деформировался, ввиду всех этих обстоятельств, которые длятся очень долгое время, несколько лет долгих. Сами по себе угрозы, я понимаю, что они серьезные, что они реальные. Тем более их объявляют должностные лица из законодательной и исполнительной власти, которые имеют прямой, разрешенный доступ к оружию, которые были причастны (и установили их причастность) к покушениям, к убийствам, которые происходят не только в России, но и в Европе. Поэтому к угрозам я отношусь серьезно и понимаю, что это не шутки.

Да, я как раз хотел напомнить о том, что мы знаем много примеров убийств критиков Кадырова за границей — в Германии, во Франции, в Швеции покушение. Вы предпринимаете какие-то специальные меры безопасности?

Да, меры есть, мы совершаем релокацию, но я не хотел бы их озвучивать, чтобы наши планы не были бы в открытом доступе.

Есть ли у вас какие-то новости о судьбе вашей матери? Насколько я понимаю, с ней нет связи даже у адвокатов? Что говорят власти Чечни об этом?

Официальные российские власти об этом молчат, говорят, что ничего не знают. А чеченская власть озвучила только то, что ее теперь перевели из спецприемника в СИЗО, якобы за нападение на сотрудника полиции. Это типичная практика для Чечни, когда человека «закрывают» по сфальсифицированному материалу за то, что он якобы напал на сотрудника полиции. Я таких дел знаю очень много, именно сфальсифицированных дел. Каких-то документов, ответов на вопросы, на ходатайства нам не дают, встретиться и пообщаться с матерью не дают, причем не только нам, но и адвокатам. Хотя по закону это все разрешено.

Есть ли какие-то сейчас легальные способы этому противодействовать?

Все легальные способы — обращение в суд, обращение в правоохранительные органы, обращение к центральным властям, привлечение внимания СМИ — мы это все делаем. Но кадыровская власть все игнорирует, максимально все игнорирует, они нарушают закон в каждой ситуации, в каждом моменте. И образовывается такой вот страшный правовой нигилизм, абсолютный юридический мрак. Закон на территории Чечни не действует. Это как Бермудский треугольник, где пропадают люди. Это как концлагерь, где люди перманентно находятся в заключении. Нет возможности использовать правовые механизмы, чтобы добиться справедливости. Там суд карманный, там парламент карманный, все правоохранительные органы — следственный комитет, прокуратура, МВД — все карманное Кадырова.

С вашего отца сняли судейскую неприкосновенность. Вообще удивительно, что это сделали только сейчас, учитывая весь контекст. Как он на это отреагировал?

Почему не лишили его судейской неприкосновенности до этого задержания [Заремы Мусаевой 20 января]? Это только потому, что кадыровские правоохранители в целом малограмотные и не предусмотрели этого. Они думали, что раз он уволился, раз он не работает больше судьей, то и статуса он лишается. А он был в отставке. Они же готовили документы и для его задержания тоже, но просчитались. И сейчас, поняв, что ошиблись, решили таким вот образом это исправить. И теперь они тоже незаконно лишили его статуса. Оснований у них не было. Основанием могло бы быть только то, что он совершил какое-то страшное преступление, либо отказался от своего гражданства. Ни первое, ни второе он не делал. Так что это решение будет обжаловано в Высшей квалификационной коллегии судей России, и там тоже будет идти борьба.

Как он сам к этому относится? Как вообще можно относиться к незаконным действиям? На наших глазах в прямом эфире вопреки существующим законам принимаются абсолютно незаконные и необоснованные решения, и все это делается по приказу Кадырова. Хотя Кадыров вообще не имеет никакого отношения к исполнительной или судебной власти. Он просто хозяйственник, он не может отдавать приказы, но незаконно отдает их.

2 февраля в Грозном прошел митинг, на котором было якобы 400 тысяч человек. Там жгли плакаты с вашими фотографиями. Какие чувства у вас вызывают эти кадры?

Про этот митинг я тоже знал, меня предупреждали за несколько дней. И люди с этого митинга, которые говорили, что их туда согнали, мне даже присылали сообщения и фотографии, и говорили: «не верь всему этому, тут нет никаких 400 тысяч, сюда согнали местных работников и студентов под угрозами, что их отчислят или уволят с работы». Я все это и так знал. Я все это сам проходил, когда жил в Чечне. Нас сгоняли на митинги, я делал вид, что туда пошел, но сам уходил.

Людям, которые поверили в манипуляции и травлю [со стороны] кадыровской пропаганды, я бы хотел сказать, что не надо вводить себя в заблуждение, не надо позволять манипулировать собой и своим сознанием. Все, что они [чеченские власти] делают, — это травят и разжигают ненависть между нами, хотят рассорить. Они используют любые грязные методы, пытаются отвести внимание от важного. Они сами совершают преступления, они похищают людей, убивают их, пытают, сажают в тюрьму по фейковым делам. А тут они собирают митинг, обманывая какую-то часть населения… Ну это печально, а так какого-то чувства, что мне жаль, что я горюю из-за этого, у меня нет.

Из всех этих людей, которые пришли на митинг, по вашим ощущениям, сколько искренне верят Кадырову, а скольких просто заставили? Насколько люди в Чечне вообще подвержены пропаганде?

Люди, в большей своей части, местной пропаганде вообще не верят. Они понимают, что эта пропаганда идет через манипуляцию фактами, через подмену понятий и через использование доверчивого отношения людей. Люди, в целом, в Чечне доверчивые. Они сами честные и думают, что вокруг тоже все честные. И некоторые не верят, что пропаганда может врать и что глава республики может врать. Он же такой религиозный человек, он не может себе позволить. Хотя большинство все равно ему не верит.

Но на эти митинги… Чеченцы вообще не любят митинги и такие акции. Они туда ходят не по собственному желанию, их заставляют. И, по ощущениям, туда действительно хотели пойти и пошли только те, кто находится у кормушки Кадырова, те, кто являются его соратниками, члены семьи этих людей, они — да. А все остальные — нет. Зачем им вообще это надо? Многие из них меня знают и знают, какой я человек. А другая часть вообще меня не знает, а чтобы выражать ненависть к человеку, для этого же много [причин] надо. А у них не было никакой информации. Либо она была положительная, либо ее не было вообще.

Можно сказать, что ваша семья сейчас стала врагом номер один для Кадырова, как вы это объясняете?

Очевидно, что да, наша семья стала врагом номер один для Кадырова. Это теперь его головная боль. Эта ситуация показала, что Кадыров сидит на своем троне очень хрупко и это кресло не может уже его удержать. Впервые появились сомнения по поводу [стабильности] его власти. И это происходит потому, что он не может уже использовать свои старые методы — обозвать нас террористами и уничтожить, чтобы люди говорили, что все нормально, все правильно. Тут все совсем не так.

Во-первых, он посягнул на женщину, похитил ее. Он это признает. Он совершил очень много ошибок в этом плане. Он совершил много ошибок в законодательной части, в части традиций и в части ислама, за который он так держится и пытается держаться, подменяя эти понятия. Он все сделал, как самый настоящий злодей и террорист, прям все — захват заложников, похищения, удержания, террор, запугивание и захват родственников, и признание всех этих фактов в прямом эфире.

И людей очень много вопросов к этому. Люди уже устали от этого террора. Люди устали от этого страха и хотят уже интеллигентного, образованного, эрудированного человека во главе [республики], коим Кадыров вообще не является. Он некомпетентен занимать такую должность. Он в прямом эфире признает, что не владеет русским языком. А значит уже [появляется] вопрос: «а вот эти приказы, которые ты отдаешь и подписываешь официально, ты их тоже не понимаешь?». Сразу много вопросов о его компетентности.

То, что писала журналистка Елена Милашина, что Кадыров впервые столкнулся с угрозой, которую не может контролировать. В этой статье рассказывается про чеченцев, которые живут в эмиграции и устраивают сейчас охоту на кадыровцев, в частности там речь шла про Турцию. Насколько значительно это сплочение чеченцев за границей и насколько это может беспокоить Кадырова?

Эту статью я подтверждаю. Информация, которая там указана, она достоверна. Да, действительно, чеченцы за границей сплотились и объявили эту охоту на своих обидчиков, то есть тех же кадыровцев, которые появляются в их странах. Такое есть, и Кадыров это не может контролировать. И местные власти, те же турецкие или европейские, они же тоже терпеть не могут Кадырова, так как это сумасшедший диктатор — и все понимают это. Единственная соломинка, за которую держится сейчас Кадыров, — это Путин. Один-единственный Путин. Кадырова теперь даже спецслужбы российские не поддерживают. Они от него отвернулись и отказались.

Вчера журналисты спрашивали у Пескова, боится ли Путин Кадырова. Как вам кажется?

Нет, конечно. Путин нисколько не боится Кадырова. Кадыров — это проект Путина, и без Путина Кадыров — ничто, особенно без денег Путина. И как только прекратится финансирование Кадырова, вся его сила пропадет, максимум за один месяц. Просто потому что начнется новый зарплатный месяц, когда нужно будет платить всей этой армии, снабжать ее оружием, а денег на это не окажется. И все разойдутся, либо выйдут против него самого. Так работает любой диктаторский режим, так он всегда и заканчивается. История циклична. История это все уже много раз показала и доказала. Но проблема в том, что у Кадырова нет образования, он не читал историю и ничего этого не знает, и совершает все те же ошибки, которые совершали все диктаторы, тираны и узурпаторы.

То есть все что делает сейчас Кадыров, вы считаете, что Путин одобряет?

Я не думаю, что Путин это одобряет. Путин сам по себе разведчик и шпион, вот он и смотрит и собирает информацию, изучает, что с этим делать. Конечно, они могут публично говорить, что все нормально, все под контролем, но за кулисами, понятное дело, что уже вообще ничего не под контролем. Если бы у чеченцев был бы доступ к оружию, то там бы уже началось месиво. И я рад, что нет у них доступа к оружию, я не хочу новой войны, я хочу правовыми методами снять Кадырова, привлечь его к суду, и чтобы его наказали за все его деяния, его и его приспешников-соратников, тех, кто подстрекает к преступлениям.

Какие вообще сейчас перспективы для разрешения ситуации?

Основное и самое главное сейчас — это освободить маму. Потому что она задержана незаконно и необоснованно. И сейчас ее пытаются посадить по фейковым делам. Это самое главное. Потом необходимо переходить к работе в правовом русле, чтобы сместить Кадырова и чтобы чеченцы все-таки на честных выборах смогли выбрать, как они хотят жить дальше, план развития Чечни, нового президента и так далее. Чеченцам не свойственно подчиняться в принципе, а тем более идти за малограмотным человеком, который не понимает, что он делает, который является куклой.

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