Редакция «Новой газеты» приняла решение об отъезде Елены Милашиной

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина покидает Россию. Как заявила редакция, отъезд журналистки за пределы РФ напрямую связан с угрозами со стороны «видных представителей Чеченской республики».

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«В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя „Новой“ Елены Милашиной», редакция приняла решение о ее «командировке за пределы Российской Федерации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Новой» вечером 3 февраля.

В редакции также отметили, что отъезд Милашиной «никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне».

В тот же день также было опубликовано «Заявление „Синдиката-100“ (объединения независимых российских СМИ) в связи с угрозами от руководства Чечни в адрес журналистов».

«В связи с угрозами, которые раздаются от руководства Чечни в адрес наших коллег, журналистов „Новой газеты“ и „Дождя“, заявляем о своей солидарности», — говорится в документе, в котором также подчеркивается, что угрозы со стороны чеченских руководителей «раздаются не впервые».

«Бездействие по этому поводу федеральных структур <...> представляется показательным», — подчеркнули авторы обращения, потребовав «внятного ответа на вопрос»: «распространяется ли действие законов РФ на главу Чечни Р. А. Кадырова и его подчиненных?»

«Если нет, то было бы уместно принять соответствующие поправки в действующее законодательство, что существенно прояснило бы» для российских СМИ «условия работы в данных случаях», — отмечается в заявлении.

Сама Елена Милашина в интервью телеканалу «Дождь» отметила, что воспринимает угрозы всерьез. «(Депутат Госдумы Адам) Делимханов — очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный — Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация», — подчеркнула журналистка.

Милашина также напомнила, что угрозы из Чечни поступают в ее адрес не в первый раз, но она, несмотря ни на что, намерена продолжать свою работу.

В феврале 2020 года на Милашину и адвоката Марину Дубровину было совершено нападение в Грозном. В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров угрожал «совершить преступление» в отношении Милашиной из-за материала о ситуации с коронавирусом в республике.

17 марта 2021 года полк имени Кадырова опубликовал в инстаграме «обращение к Путину», в котором содержались угрозы в адрес «Новой газеты» и лично Елены Милашиной.

«Обращение» стало ответом на опубликованную в «Новой газете» статью Милашиной под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей» (Это — монолог Сулеймана Гезмахмаева, бывшего служащего полка патрульно-постовой службы имени Ахмат Кадырова. Он рассказал, что принимал участие в задержаниях людей, к которым после применялись пытки, и которые были казнены).

Нынешние угрозы в адрес Милашиной и редакции связаны со статьями об атаках чеченских властей на семью бывшего федерального судьи Янгулбаева, чья чья жена была похищена чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода и вывезена в Чечню.

Рамзан Кадыров заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей», а также назвал «террористами» Елену Милашину и руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина. Кадыров потребовал «задержать» Милашину и Каляпина, а также возбудить дело против «Новой газеты» и телеканала «Дождь».

2 февраля чеченские силовики и чиновники записали видеообращение с угрозами семье Янгулбаевых. «С позволения Аллаха, днем и ночью у нас нет работы важнее, чем найти вас и отрубить ваши головы», заявил один из участников видеообращения, врио начальника управления МЧС по Чечне Алихан Цакаев. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов также пообещал «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых.

В тот же день Рамзан Кадыров был в Кремле на встрече с Путиным.

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