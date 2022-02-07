Игорь Каляпин ушел из «Комитета против пыток». Его место занял Сергей Бабинец

Правозащитник Игорь Каляпин покинул пост председателя «Комитета против пыток». Об этом он рассказал в воскресенье, 6 февраля, в интервью изданию The Insider.

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По словам Каляпина, такое решение он принял на фоне разногласий с коллегами, и его уход никак не связан с историей преследования бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева и его семьи.

«Разногласия возникли по поводу того, как организация должна развиваться дальше. Я считаю, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на ее основе также выстраивать общественно-политические действия», — пояснил правозащитник.

«Я коллегам предложил свой план действий. Пока это было предложение — все были согласны. Но когда я стал требовать исполнения — выяснилось, что к этому они не готовы. Все научились писать жалобы прокурору, в суд, в Следственный комитет. А тут надо что-то новое: с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать. Коллегам это очень не нравилось. Им просто было лень этим заниматься», — рассказал Игорь Каляпин.

Его место в «Комитете против пыток» занял правозащитник Сергей Бабинец. Сам Каляпин добавил, что он не намерен уезжать из России, и остается членом Совета по правам человека при президенте РФ.

Ранее, 24 января, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину «террористами». «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь», — заявил Кадыров. На фоне угроз Елена Милашина приняла решение уехать из России.

Через несколько дней в подъезде и на двери квартиры в Нижнем Новгороде, где живет мать Игоря Каляпина, появились плакаты, где было сказано, что Каляпин — «иностранный агент» и «продал отечество за гранты от США и Германии».

Игорь Каляпин возглавлял «Комитет против пыток» с 2000 года. В декабре 2021 года журналист Юрий Дудь выпустил фильм «Почему в России пытают», главным героем которого стал Каляпин.

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