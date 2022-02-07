«Ближайшие дни будут решающими»: Макрон и Путин обозначили разногласия после переговоров в Москве

Переговоры президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина о мерах по деэскалации ситуации вокруг Украины и безопасности в Европе начались в Москве вечером 7 февраля и продлились порядка шести часов. По итогам встречи главы двух государств провели совместную пресс-конференцию. 8 февраля в Киеве французский президент проведет переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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На итоговой пресс-конференции президент Макрон подчеркнул приверженность принципам единой Европы и «политики открытых дверей НАТО». Французский лидер признал расхождения во взглядах со своим российским визави, но, тем не менее, снова выразил уверенность в том, что найти решение, которое устроит все стороны, возможно. По его словам, теперь необходимо выработать новые принципы, на которых будут основаны гарантии безопасности и территориальной целостности всех заинтересованных сторон. При этом Макрон подчеркнул недопустимость возникновения в Европе нового конфликта.

«Ближайшие дни будут решающими и предполагают интенсивные переговоры (...) Мы полны решимости работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе», — указал президент Макрон, подчеркнув: «У нас состоялась дискуссия, позволившая инициировать ряд предложений, по которым, я думаю, что могу сказать о наличии точек соприкосновения между Россией и Францией. Мы должны продолжать двигаться вперед, это необходимо для мира в Европе. Необходимо достичь урегулирования».

Первоочередной задачей ближайших дней Макрон назвал необходимость «срочной работы для избежания любой эскалации» напряженности: «наша общая ответственность состоит в том, чтобы договориться о конкретных мерах, чтобы стабилизировать ситуацию» и перейти к деэскалации. Эти меры будут подтверждены в ближайшее время по итогам многосторонних консультаций, пообещал президент Франции, который сообщил, что во вторник, 8 февраля, после визита в Киев и переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским побывает также в Берлине для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Но «надежная и устойчивая деэскалация требует также продвижения по фундаментальным вопросам», отметил Макрон, сообщив, что подробно обсуждал с Путиным вопросы построения «нового порядка безопасности и стабильности в Европе». Порядка, основания которого были, впрочем, заложены соглашениями в рамках ОБСЕ три десятилетия назад, напомнил французский президент, указав на нарушения этих общих принципов (уважение территориальной целостности государств, отказ от угроз и применения силы, нерушимость границ, невмешательство во внутренние дела, соблюдение прав человека и основных свобод).

Признавая накопившееся «недопонимание» в отношениях России с Западом, Макрон указал на необходимость принимать во внимание и «травмы», пережитые многими странами Европы в ХХ веке. «Я полагаю, что мы не можем строить ни наше настоящее, ни наше будущее, не обращая на это внимание», — подчеркнул президент Франции.

Все вместе «мы не можем позволить риска возвращения в Европу призрака конфронтации, сфер влияния, нестабильности и беспорядка (...) Всегда проще начать конфликт, чем суметь его завершить и построить прочный мир. Поэтому я не верю в то, что мы обречены выбирать между новыми правилами и отсутствием правил», — заявил Макрон, призвав Путина опираться на принципы, давно согласованные с Москвой в рамках ОБСЕ. А гарантии безопасности, подчеркнул президент, должны быть выработаны, как для России и стран ЕС, так и для стран региона: Украины, Грузии, Молдовы и Беларуси.

Помимо срочных мер деэскалации и порядка безопасности в Европе, третьей «точкой соприкосновения» позиций Франции и России Макрон назвал работу в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе (его французский президент назвал «русско-украинским конфликтом»). Он напомнил, что на недавней встрече в Париже политических советников лидеров стран четверки все стороны подтвердили «безусловную приверженность соблюдению режима прекращения огня». Макрон призвал к продолжению работы по «строгой и полной» реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта, который «является центром напряженности, переживаемой нами сегодня».

Путин же на пресс-конференции снова заявил о том, что Запад в лице европейских стран и США игнорирует озабоченность России в связи с расширением НАТО на восток и размещением новых систем вооружения вблизи российских границ. Также российский президент снова обвинил власти Украины в неисполнении Минских соглашений, дискриминации русскоязычного населения и попытках вернуть конфликт на востоке Украины в «горячую» фазу.

Эмманюэль Макрон на переговорах в Москве с Владимиром Путиным 7 февраля 2022. via REUTERS - SPUTNIK

Эмманюэль Макрон прибыл в Москву в понедельник во второй половине дня. Визит начался с небольшого казуса — автомобильный кортеж президента Франции не подали к борту самолета, и Макрону пришлось пройтись пешком по летному полю.

Перед началом встречи с Путиным президент Франции заявил, что считает диалог единственным путем для достижения безопасности в Европе, и выразил надежду, что в результате переговоров удастся найти решение, приемлемое и для Европы, и для Москвы.

«К чему нам нужно двигаться, так это к деэскалации. Мы знаем ее условия. Основные вопросы коллективной безопасности, украинский вопрос, ситуация с безопасностью в Беларуси и во всем регионе: давайте двигаться вперед», — этим сообщением-цитатой в твиттере президента Франции сопровождается видео его вступительного слова перед началом переговоров с Путиным. Сложившуюся сейчас в Европе ситуацию Макрон назвал «в высшей степени критической». Эта ситуация требует от всех «предельной ответственности», — указал президент Франции.

Ce vers quoi nous devons aller, c’est la désescalade. Nous en connaissons les termes. Grandes questions de sécurité collective, question ukrainienne, situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région : avançons. pic.twitter.com/sXEDLGf4jO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2022

«Вместе мы заложили в 2019 году основы диалога, требовательного, открытого и всеобъемлющего, в рамках которого прошло несколько встреч, в том числе в Брегансоне и Санкт-Петербурге (...) Этот диалог необходим, ибо только он позволяет, с моей точки зрения, выстроить подлинную (систему) безопасности и стабильности для Европейского континента», — подчеркнул Макрон, напомнив о своих недавних многочисленных дистанционных переговорах с Путиным, а также о консультациях с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками Франции по НАТО и ЕС. Французский президент призвал российского коллегу начать совместно искать и выстраивать «ответ» на кризисную ситуацию. Ответ, который был бы приемлем как для России, так и для всей остальной Европы. Ответ, который бы «позволил избежать войны и выстроить элементы доверия, стабильности и предсказуемости для всех», — указал Макрон.

Ранее представители обеих сторон заявляли, что в Москве Макрон и Путин намерены обсудить целый ряд важных вопросов, ключевыми темами станут ситуация вокруг Украины и требования России к НАТО о предоставлении гарантий безопасности и нерасширения альянса на восток.

В свою очередь Путин начал переговоры с того, что отметил усилия, которые прилагает Макрон (и прилигали его предшественники на посту президента Франции) для обеспечения безопасности Европы в целом и разрешения кризиса вокруг Украины в частности. При этом оба лидера обращались друг к другу «на ты» и по имени.

Незадолго до начала переговоров Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заявил, что не ждет от нынешней встречи с Макроном «решительных переломов», тем не менее Песков уточнил, что в Москве полагают, что французский лидер приедет на переговоры с определенными идеями «по разрядке напряженности в Европе».

Сделав заявления для прессы, главы государств удалились для проведения закрытой для журналистов части переговоров. Стоит отметить, что Макрон и сопровождающая его делегация в полном составе были в масках, тогда как российский президент пренебрег эти средством индивидуальной защиты.

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