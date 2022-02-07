«Ближайшие дни будут решающими»: Макрон и Путин обозначили разногласия после переговоров в Москве

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Эмманюэль Макрон и Владимир Путин на переговорах в Москве 7 февраля 2022.
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин на переговорах в Москве 7 февраля 2022. via REUTERS - SPUTNIK
Петр Пархоменко
6 мин

Переговоры президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина о мерах по деэскалации ситуации вокруг Украины и безопасности в Европе начались в Москве вечером 7 февраля и продлились порядка шести часов. По итогам встречи главы двух государств провели совместную пресс-конференцию. 8 февраля в Киеве французский президент проведет переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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На итоговой пресс-конференции президент Макрон подчеркнул приверженность принципам единой Европы и «политики открытых дверей НАТО». Французский лидер признал расхождения во взглядах со своим российским визави, но, тем не менее, снова выразил уверенность в том, что найти решение, которое устроит все стороны, возможно. По его словам, теперь необходимо выработать новые принципы, на которых будут основаны гарантии безопасности и территориальной целостности всех заинтересованных сторон. При этом Макрон подчеркнул недопустимость возникновения в Европе нового конфликта.

«Ближайшие дни будут решающими и предполагают интенсивные переговоры (...) Мы полны решимости работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе», — указал президент Макрон, подчеркнув: «У нас состоялась дискуссия, позволившая инициировать ряд предложений, по которым, я думаю, что могу сказать о наличии точек соприкосновения между Россией и Францией. Мы должны продолжать двигаться вперед, это необходимо для мира в Европе. Необходимо достичь урегулирования».

Первоочередной задачей ближайших дней Макрон назвал необходимость «срочной работы для избежания любой эскалации» напряженности: «наша общая ответственность состоит в том, чтобы договориться о конкретных мерах, чтобы стабилизировать ситуацию» и перейти к деэскалации. Эти меры будут подтверждены в ближайшее время по итогам многосторонних консультаций, пообещал президент Франции, который сообщил, что во вторник, 8 февраля, после визита в Киев и переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским побывает также в Берлине для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Но «надежная и устойчивая деэскалация требует также продвижения по фундаментальным вопросам», отметил Макрон, сообщив, что подробно обсуждал с Путиным вопросы построения «нового порядка безопасности и стабильности в Европе». Порядка, основания которого были, впрочем, заложены соглашениями в рамках ОБСЕ три десятилетия назад, напомнил французский президент, указав на нарушения этих общих принципов (уважение территориальной целостности государств, отказ от угроз и применения силы, нерушимость границ, невмешательство во внутренние дела, соблюдение прав человека и основных свобод).

Признавая накопившееся «недопонимание» в отношениях России с Западом, Макрон указал на необходимость принимать во внимание и «травмы», пережитые многими странами Европы в ХХ веке. «Я полагаю, что мы не можем строить ни наше настоящее, ни наше будущее, не обращая на это внимание», — подчеркнул президент Франции.

Все вместе «мы не можем позволить риска возвращения в Европу призрака конфронтации, сфер влияния, нестабильности и беспорядка (...) Всегда проще начать конфликт, чем суметь его завершить и построить прочный мир. Поэтому я не верю в то, что мы обречены выбирать между новыми правилами и отсутствием правил», — заявил Макрон, призвав Путина опираться на принципы, давно согласованные с Москвой в рамках ОБСЕ. А гарантии безопасности, подчеркнул президент, должны быть выработаны, как для России и стран ЕС, так и для стран региона: Украины, Грузии, Молдовы и Беларуси.

Помимо срочных мер деэскалации и порядка безопасности в Европе, третьей «точкой соприкосновения» позиций Франции и России Макрон назвал работу в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе (его французский президент назвал «русско-украинским конфликтом»). Он напомнил, что на недавней встрече в Париже политических советников лидеров стран четверки все стороны подтвердили «безусловную приверженность соблюдению режима прекращения огня». Макрон призвал к продолжению работы по «строгой и полной» реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта, который «является центром напряженности, переживаемой нами сегодня».

Путин же на пресс-конференции снова заявил о том, что Запад в лице европейских стран и США игнорирует озабоченность России в связи с расширением НАТО на восток и размещением новых систем вооружения вблизи российских границ. Также российский президент снова обвинил власти Украины в неисполнении Минских соглашений, дискриминации русскоязычного населения и попытках вернуть конфликт на востоке Украины в «горячую» фазу. 

Эмманюэль Макрон на переговорах в Москве с Владимиром Путиным 7 февраля 2022.
Эмманюэль Макрон на переговорах в Москве с Владимиром Путиным 7 февраля 2022. via REUTERS - SPUTNIK

Эмманюэль Макрон прибыл в Москву в понедельник во второй половине дня.  Визит начался с небольшого казуса — автомобильный кортеж президента Франции не подали к борту самолета, и Макрону пришлось пройтись пешком по летному полю.

Перед началом встречи с Путиным президент Франции заявил, что считает диалог единственным путем для достижения безопасности в Европе, и выразил надежду, что в результате переговоров удастся найти решение, приемлемое и для Европы, и для Москвы.

«К чему нам нужно двигаться, так это к деэскалации. Мы знаем ее условия. Основные вопросы коллективной безопасности, украинский вопрос, ситуация с безопасностью в Беларуси и во всем регионе: давайте двигаться вперед», — этим сообщением-цитатой в твиттере президента Франции сопровождается видео его вступительного слова перед началом переговоров с Путиным. Сложившуюся сейчас в Европе ситуацию Макрон назвал «в высшей степени критической». Эта ситуация требует от всех «предельной ответственности», — указал президент Франции.

«Вместе мы заложили в 2019 году основы диалога, требовательного, открытого и всеобъемлющего, в рамках которого прошло несколько встреч, в том числе в Брегансоне и Санкт-Петербурге (...) Этот диалог необходим, ибо только он позволяет, с моей точки зрения, выстроить подлинную (систему) безопасности и стабильности для Европейского континента», — подчеркнул Макрон, напомнив о своих недавних многочисленных дистанционных переговорах с Путиным, а также о консультациях с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками Франции по НАТО и ЕС. Французский президент призвал российского коллегу начать совместно искать и выстраивать «ответ» на кризисную ситуацию. Ответ, который был бы приемлем как для России, так и для всей остальной Европы. Ответ, который бы «позволил избежать войны и выстроить элементы доверия, стабильности и предсказуемости для всех», — указал Макрон.

Ранее представители обеих сторон заявляли, что в Москве Макрон и Путин намерены обсудить целый ряд важных вопросов, ключевыми темами станут ситуация вокруг Украины и требования России к НАТО о предоставлении гарантий безопасности и нерасширения альянса на восток.

В свою очередь Путин начал переговоры с того, что отметил усилия, которые прилагает Макрон (и прилигали его предшественники на посту президента Франции) для обеспечения безопасности Европы в целом и разрешения кризиса вокруг Украины в частности.  При этом оба лидера обращались друг к другу «на ты» и по имени.

Незадолго до начала переговоров Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заявил, что не ждет от нынешней встречи с Макроном «решительных переломов», тем не менее Песков уточнил, что в Москве полагают, что французский лидер приедет на переговоры с определенными идеями «по разрядке напряженности в Европе». 

Сделав заявления для прессы, главы государств удалились для проведения закрытой для журналистов части переговоров. Стоит отметить, что Макрон и сопровождающая его делегация в полном составе были в масках, тогда как российский президент пренебрег эти средством индивидуальной защиты.

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