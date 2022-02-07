«Разумный оптимизм»: Эмманюэль Макрон начал в Москве переговоры с Владимиром Путиным

Французский президент Эмманюэль Макрон прибыл в понедельник, 7 февраля, в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, отметив перед встречей, что «с решимостью и трезвостью» рассматривает возможность снижения напряженности на границах Украины, но не ожидает «краткосрочного» решения проблем в отношениях с Россией.

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В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Москву президент Франции заявил, что он настроен «с разумным оптимизмом» перед переговорами со своим российским коллегой. Эммануэль Макрон сказал, что не верит в возможность «краткосрочной победы» на переговорах, подчеркнув важность «восстановления» «доверия» в отношениях с Владимиром Путиным, — сообщает корреспондент агентства France-Presse.

«Мы должны попытаться устранить все неясности, существующие с обеих сторон, и сократить пространство двусмысленности, чтобы увидеть точки разногласий и возможные точки совпадения (мнений)», — цитирует Макрона AFP. На данный момент «нам предстоит определить условия того уравнения, которое сделает возможной деэскалацию на военном уровне», — указал президент, говоря о 125 тысяч российских военных, размещенных на границах России и Белоруссии с Украиной.

По словам Макрона, Путин хочет добиться «глубоких изменений в политике НАТО, в частности того, что называется “политикой открытых дверей”». Этого «НАТО ему дать не может», — указал французский лидер.

«Фундаментальный вопрос (...), который он хочет вновь поставить сейчас, когда он находится в более сильной стратегической позиции, чем 15 лет назад, заключается в том, как это пространство безопасности, которым является НАТО, сосуществует с Россией», — отметил Макрон.

Отвечая на вопрос о возможности т.н. «финляндизации» Украины (ее нейтрального, внеблокового статуса по образцу Финляндии), Макрон допустил, что это может быть «одной из моделей» для обсуждения на переговорах. Однако, как отметил президент Франции, кризис «нельзя урегулировать», оставив Украину на своего рода «ничейной земле» («no man's land»), без гарантий обеспечения «суверенитета и безопасности». По словам Макрона, «компромисс по украинскому вопросу» невозможен без участия самих украинцев. Французский лидер также добавил, что «поражен хладнокровием, которое проявлял президент Зеленский в последние недели» в условиях военной эскалации у границ Украины.

По словам Макрона, дипломатическая работа по выстраиванию новой системы безопасности в Европе и «новой грамматики отношений с Россией» «продолжится и после» президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле.

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