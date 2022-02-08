Петиция с требованием отставки Кадырова собрала за сутки более 100 000 подписей

Петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова, размещенная утром 7 февраля на сайте Change.org Ильей Яшиным, спустя сутки преодолела отметку в 100 тысяч подписей.

Петиция с требованием отставки с поста главы Чечни Рамзана Кадырова, которую на платформе Change.org разместил оппозиционный политик Илья Яшин, за сутки набрала подписи более 100 000 человек. В Кремле заявили, что не воспринимают всерьез это обращение.

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В понедельник российский оппозиционный политик Илья Яшин разместил на сайте Change.org петицию, в которой потребовал от президента России Владимира Путина подписать указ об увольнении Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской республики. За сутки петицию подписали более 100 000 человек.

«Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику уже 15 лет. За это время он превратил регион в обособленное государство внутри РФ. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают», — говорится в петиции.

Илья Яшин обвинил главу Чечни в том, что тот не смог решить экономические проблемы республики, в чем, по словам оппозиционного политика, признается и сам Кадыров, говоря о том, что без федеральных дотаций Чечня и «три месяца не продержиться». В петиции Илья Яшин также осуждает Рамзана Кадырова за то, что тот создал «лояльную лично ему» «региональную армию», а люди из его ближайшего окружения «допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей», «апеллируют к понятию “кровной мести” и обещают отрезать головы своим оппонентам».

Яшин также опубликовал видео с публичным обращением к Кадырову, которое начинается словами: «Привет, Рамзан, я Илья Яшин – друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад».

Ранее Рамзан Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина, журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, а также семью бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. После этого депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов пригрозил Янлубаевым убийством. В Кремле отказались давать оценку угрозам депутата, а заявление Кадыров называли «выражением его личного мнения».

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Петицию с требованием отставки Кадырова в Кремле тоже не восприняли всерьез. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на Change.org «обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами», поэтому к петиции относятся «соответствующим образом».

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