Суд назначил Марии Алехиной 15 суток ареста по статье за «пропаганду нацизма»

Тверской районный суд Москвы приговорил участницу панк-рок-группы Pussy Riot Марию Алехину к 15 суткам ареста по обвинению в пропаганде нацизма. По словам самой Алехиной, ее обвиняют в демонстрации нацистской символики в Instagram. Пост, о котором идет речь, был опубликован в начале мая 2015 года. Сообщается, что в соцсети было выложено фото девушек в длинных одеждах, а в подписи к посту был текст на хинди с индуистскими символами, в том числе свастиками.

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Накануне Марию Алехину задержали в Москве на выходе от инспектора ФСИН, где она должна отмечаться после «санитарного дела», сообщил РБК адвокат Даниил Берман.

«Думаю, будут искать любой повод, чтобы задержать. Возможно, придумают то же самое — публичная демонстрация нацистской символикой или что-то еще. Ее везут в ОВД по Тверскому району», — отметил он.

«Статью о так называемой пропаганде нацизма сейчас стали использовать гораздо чаще, не только в отношении меня, но и в отношении того же «Мемориала» пытаются использовать, да и в принципе активистов по ней «закрывают»... В моем случае эту статью можно оформить как нарушение условий моего приговора по «санитарному делу», – сказала Алехина изданию The Insider.

«Это вообще не свастика! Мне очень неприятно, что мне сейчас нужно доказывать, что я — не фашистка. Мне, человеку, который полжизни посвятил антифашистскому движению», — заявила она Znak.com, уточнив, что единственная свастика, которая есть в ее соцсетях — это фото с перечеркнутым знаком с антифашистской акции.

В сентябре 2021 года суд приговорил Алехину, обвиняемую по «санитарному делу», к году ограничения свободы.

Активистку, как и остальных фигурантов «санитарного дела», признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания COVID (ч.1 ст. 236 УК). С января она находилась под домашним арестом. Свою вину Алехина не признает.

Так называемое «санитарное дело» было заведено после акции протеста в поддержку Навального 23 января. По версии следствия, соратники оппозиционера и активисты призвали людей в соцсетях участвовать в митинге на Пушкинской площади в Москве, создав таким образом угрозу заражения коронавирусом.

Всего по «санитарному делу» проходили 11 человек, среди них: брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Суды вынесли приговоры семерым оппозиционерам, в основном они получили от года до полутора лет ограничения свободы.

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