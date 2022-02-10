«Гринпис» РФ: «Везде, где есть контакт с нефтепродуктами, существует проблема для океанов»

В России главной проблемой загрязнения морей и океанов являются разливы нефтепродуктов в бассейнах северных рек, считает директор по проектам российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров. Еще один важный вопрос — незащищенность морского биоразнообразия в нейтральных водах. Экологи надеются, что на Конференции ООН, которая пройдет в марте 2022, Россия подпишет серьезное соглашение по защите Мирового океана.

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RFI: У морей и океанов много врагов — им угрожают пластик, изменение климата, добыча ископаемых и чрезмерный вылов. Что, на ваш взгляд, является главной проблемой загрязнения прибрежных вод Российской Федерации?

Владимир Чупров: С точки зрения загрязнения вод мирового океана, а к ним относятся и шельфовые моря, омывающие границы РФ, речь идет в первую очередь о загрязнении продуктами нефтедобывающей отрасли. Мы над этим работаем уже десятки лет, мониторим. Ситуация кардинально не меняется с 1990-х годов. Ну, может быть, немного улучшается. В северных реках, которые выносят нефтепродукты в моря Северного Ледовитого океана, объем этих продуктов остается примерно тем же. Бассейны таких рек, как Обь, Печора, Енисей, Надым, — это территории, на которых ведется добыча нефти и газа. Существует статистика так называемой разгерметизации промышленных нефтепроводов. Часть веществ задерживается в болотах и в почве, а часть попадает в реки, которые стекают в море. Это составляет примерно 20%.

Это проблема исключительно Ледовитого океана?

Нет, это и Каспийское море, и Тихий и Атлантический океаны. Везде, где есть контакт с нефтепродуктами, эта проблема существует. На Каспийском море это, например, не только Волга, но и на самом Каспии идет добыча, там «Лукойл» разрабатывает Корчагинское месторождение. Но главное, конечно, — Ледовитый океан и бассейны трех рек: Оби, Печоры и Енисея.

В России одной из серьезных экологических проблем является загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Проблема признана на государственном уровне. Так, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской отметил, что число аварий на объектах нефтедобычи и транспортировки нефти ежегодно достигает порядка 25 тысяч инцидентов, в результате чего около 1,5 млн. тонн нефти поступает в окружающую среду. Для сравнения, это примерно в два раза больше, чем объем разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году в результате аварии на платформе British Petroleum. Гринпис России



Российский «Гринпис» вел программы по Арктике?

Да, мы ставили целью создание особо охраняемых территорий в открытых водах, то есть, за пределами разрабатываемых экономических зон. У нас есть хорошая новость — когда в США пролоббировали мораторий на коммерческое рыболовство в центральных районах Ледовитого океана, его поддержали РФ, Китай и все арктические страны.

Создание морских охраняемых территорий (запрет на этих территориях рыболовства и подводной добычи твердых ископаемых) в открытом море, то есть, в нейтральных водах, — это вторая важная задача, которая стоит и перед Россией, и перед другими странами. Она не связана с загрязнением нефтепродуктами с суши через вынос реками.

По информации Росрыболовства, в 2019 г. российский флот увеличил объем добычи водных биоресурсов в открытой части Мирового океана. Насколько я понимаю, позиция РФ в этом вопросе достаточно консервативна?

С 7 по 20 марта 2022 года будет проходить конференция ООН, где, скорее всего, будет принята Конвенция по принятию механизмов создания морских охраняемых территорий в открытом море. Фактически речь идет о том, чтобы взять под охрану — по крайней мере от рыбного промысла — примерно 30% мирового океана. Нам очень важна российская переговорная позиция по этому вопросу.

Пример того, чем оборачивается отсутствие защиты акваторий международных вод, приведен в материалах Международного научного симпозиума «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, сохранения и рационального управления биологическими ресурсами в Северном Ледовитом океане».

Там сказано, что нерегулируемый рыболовный промысел в международных водах Берингова моря, осуществлявшийся в 1980-х годах Польшей, Южной Кореей, Японией и другими странами, вызвал резкое падение добычи минтая.

Россия и США в конце концов смогли убедить эти страны подписать международное соглашение о закрытии этого района до тех пор, пока на основании научных данных и результатов управления не будет показано, что добыча может вестись на устойчивом уровне. К сожалению, был нанесен существенный ущерб, и промысел минтая в этих водах закрыт и по сегодняшний день.

В преддверии Конференции ООН российский Гринпис составил петицию, в которой просит делегацию подписать наилучший вариант соглашения. Необходимо добиться сильного и максимально амбициозного соглашения по механизму создания акваторий.

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