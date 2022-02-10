Дело о «взрыве ФСБ в Minecraft»: российского школьника Никиту Уварова отправили в колонию на 5 лет

В России школьника отправили в колонию на 5 лет за намерение «взорвать ФСБ» в Minecraft.

В России военный суд приговорил к пяти годам колонии 16-летнего подростка из Канска Никиту Уварова по обвинению в «прохождении обучения» для «осуществления террористической деятельности». Два других «соучастника» остались на свободе, поскольку они дали «признательные» показания и «оказали содействие следствию». Школьники играли в компьютерную игру Minecraft, где собирались виртуально взорвать здание ФСБ. Их задержали два года назад.

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Выездная коллегия Восточного окружного военного суда назначила Никите Уварову пять лет колонии и штраф в размере 30 тысяч рублей. Два других фигуранта дела получили условные сроки, поскольку оказали содействие следствию. Прокуратура запрашивала им от 6 до 9 лет колонии.

Уварова взяли под стражу в зале суда, написал в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Денис Михайленко получил 3 года условно, Богдан Андреев — 4 года условно.

Дело против подростков было заведено два года назад, когда им было по 14 лет. Их обвиняли прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), а также вменяли хранение взрывчатки и листовок с призывами к террористической деятельности.

Канские школьники были задержаны после того, как летом 2020 года они развесили листовки по городу в поддержку Азата Мифтахова – московского студента, анархиста, обвиняемого в попытке поджога офиса «Единой России». Одну из листовок школьники наклеили на здание местного ФСБ.

После задержания правоохранители получили доступ к телефонам и переписке школьников и выяснили, что они построили здание ФСБ в компьютерной игре «Майнкрафт» (Minecraft) и планировали виртуально взорвать его.

Оперативники якобы выяснили, что школьники увлекаются химией, негативно отзываются о российских властях и читают классиков анархизма. Тогда двое подростков дали показания на своего товарища Никиту Уварова, которого отправили в СИЗО. Позже подростки отозвали свои показания и заявили, что оговорили Уварова под давлением следствия. Уваров подписать признательные показания отказался.

Суд проходил в закрытом режиме.

На первом заседании суда 16-летний Никита Уваров заявил: «Я ребенок, который хотел дружить и общаться с друзьями. Я не террорист». Это же он повторил и в своем последнем слове. «Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, мы были на равных и просто дружили», — цитирует его слова ВВС.

В разговоре с изданием «The Insider» адвокат Никиты Уварова Владимир Васин отмечал, что подростковый и школьный «терроризм» стал очень популярным у российских спецслужб и следственных органов. Стандарт доказывания по такой категории дел он назвал оставляющим желать лучшего — при этом присяжные несовершеннолетнему не положены по закону.

В конце марта правозащитный центр «Мемориал» включил подростков в список вероятных жертв политических репрессий.

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