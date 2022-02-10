Россия и Беларусь начали совместные учения «Союзная решимость-2022» у границ Польши и Украины

Москва и Минск начали совместные военные учения «Союзная решимость-2022», которые продлятся до 20 февраля. Эти учения проходят в разгар напряженности вокруг Украины. Париж и другие европейские столицы уже осудили проведение этих учений как «жест значительной агрессивности».

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Как сообщили в российском Минобороны, «десятого февраля на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость-2022"». Маневры проводятся для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии», – уточнили в военном ведомстве.

По сценарию учений «военные усилят охрану госграницы, воспрепятствуют проникновению вооруженных групп боевиков, перекроют каналы доставки оружия и боеприпасов», – сообщает ТАСС. Также военным предстоит «найти и уничтожить незаконные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника».

Учения пройдут на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Авиации предоставили аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

«Во время первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, – доложили в российском минобороны. – Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров».

Минобороны РФ не указывает число солдат, участвующих в маневрах. В пресс-релизе ведомства лишь говорится, что в Брестской области были развернуты зенитные комплексы С-400. По оценкам западных экспертов, в учениях в Беларуси участвуют не менее 30 000 российских солдат.

Париж осудил «жест значительной агрессивности»

Развертывание российских гарнизонов в Беларуси было оценено в Киеве как средство «психологического давления», используемое Москвой, которая с ноября 2021 уже сосредоточила более 100 000 солдат на восточных границах Украины. «Мы считаем, что скопление войск у наших границ является средством психологического давления со стороны наших соседей», — говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Для Парижа «все заставляет думать, что это жест значительной агрессивности, который нас очень беспокоит», — заявил в эфире радиостанции France Inter министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он назвал маневры «чрезвычайно масштабными», отметив: «Идет очень значительное наращивание сил, особенно на границах Украины».

В четверг, 10 февраля, в Берлине пройдут переговоры советников лидеров стран «нормандского формата» — по сути, единственной переговорной площадки, на которой одновременно присутствуют и Украина, и Россия. Москву на этой встрече будет представлять заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, а Киев — глава офиса президента Андрей Ермак.

На европейском дипломатическом фронте продолжаются встречи лидеров ЕС по поводу ситуации вокруг Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц принимает в четверг в Берлине лидеров стран Балтии, бывших советских республик, ставших членами НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший об отправке еще 350 солдат в Польшу в рамках миссии НАТО, приедет в Брюссель, где встретится с официальными лицами НАТО. Затем он направится в Варшаву. В это время министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс находится в Москве. Глава польской дипломатии Збигнев Рау находится в Украине в четверг для переговоров.

В то же время Киев объявил о начале военных учений в четверг на своей территории, и его армия находится в состоянии боевой готовности. В случае нападения России Запад пригрозил Москве крупными экономическими санкциями, которые добавятся к санкциям, принятым в 2014 году после аннексии украинского полуострова Крым. За этой аннексией последовало начало конфликта на востоке Украины между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами, войны, которая, по данным ООН, унесла более 14 000 жизней за восемь лет и продолжается, несмотря на мирные соглашения 2015 года.

Западные лидеры подозревают Россию в готовности начать новую военную операцию против Украины. Эти обвинения отвергаются Кремлем, который утверждает, что хочет обеспечить свою безопасность перед лицом НАТО.

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