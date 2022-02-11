МОК оспорит допуск российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) допуск российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийские игры в Пекине. В ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество и временно отстранили от соревнований, однако 9 февраля РУСАДА поменяло свое решение.

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11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что 25 декабря Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло допинг-пробу у Валиевой во время чемпионата России по фигурному катанию. 8 февраля лаборатория Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Стокгольме сообщила, что в пробе нашли запрещенное вещество триметазидин.

После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от всех спортивных соревнований, включая Олимпиаду. Представители фигуристки оспорили это решение в дисциплинарном комитете РУСАДА. 9 февраля комитет отменил временное отстранение Валиевой. Мотивировка этого решения не известна. Решение об отстранении спортсменки принимало РУСАДА, так как допинг-проба была взята не в период Олимпийских игр.

В Олимпийском комитете России (ОКР) считают, что поскольку положительная допинг-проба была взята у Валиевой не во время Олимпийских игр, «результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпиады не подлежат автоматическому пересмотру». В ОКР также отметили, что допинг-пробы, взятые у Валиевой в январе 2022 года и во время Олимпиады, дали отрицательный результат.

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК воспользуется своим правом подать апелляцию», — говорится в заявлении МОК. О намерении оспорить решение объявил также и Международный союз конькобежцев.

Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда должна будет принять решение о допуске фигуристки до 15 февраля. Так как в этот день начинаются соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин, в которых заявлена Валиева. Решение о том, получат ли российские фигуристы золото за командные соревнования с участием Валиевой, которые прошли 7 февраля, будет вынесено позже.

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