РФ утверждает, что субмарина США зашла в ее территориальные воды. В Пентагоне это отрицают

В Москве утверждают, что обнаружили американскую подлодку в своих территориальных водах в районе Курил. Пентагон отрицает какие-либо действия в российских территориальных водах

В минобороны России утверждают, что военный корабль «Маршал Шапошников» применил некие средства против американской субмарины, зашедшей в российские территориальные воды в районе Курильских островов. В Пентагоне заявили, что американские подводные лодки не заходили в территориальные воды РФ.

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Как утверждают в минобороны РФ, 12 февраля в районе учений возле острова Уруп Курильской гряды в российских территориальных водах была замечена американская подлодка класса «Вирджиния».

Российские военные передали ее экипажу требование немедленно всплыть, но экипаж это требование проигнорировал, заявляет ведомство. В связи с этим фрегат «Маршал Шапошников» применил к подложке «соответствующие средства». Какие именно — министерство не уточняет.

По версии минобороны РФ, «американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации».

Пентагон отрицает какие-либо действия в территориальных водах РФ

Официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Райнс заявил, что американские подлодки не заходили в российские территориальные воды.

«Российские заявления о наших действиях в их территориальных водах не соответствуют действительности. Я не буду давать комментариев о точном местонахождении наших субмарин, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах», — сказал Кайл Райнс.

В Москве же заявляют, что речь идет о «грубом о нарушении норм международного права» и «угрозе национальной безопасности Российской Федерации».

Минобороны России заявило, что в связи с «нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации» в ведомство вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве США. Представителю его аппарата вручили ноту.

Тревожный фон

Об инциденте в районе Курильских островов в Москве заявили на фоне заявлений Белого дома о том, что Россия нарастила достаточно сил для проведения масштабной военной операции в Украине, и российское вторжение в Украину может случиться в ближайшие дни.

В РФ эти обвинения называют «апогеем истерики» и продолжают требовать т.н. «гарантий безопасности». В Москве под этим понимают закрытие дверей НАТО для Украины и возврат конфигурации сил альянса в Европе к состоянию 1997 года.

В субботу президент РФ Владимир Путин провел телефонные перегороры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом США Джо Байденом. Судя по отчетам о переговорах Вашингтона, Парижа и Москвы, какого-либо прорыва достичь не удалось.

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