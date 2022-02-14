Бразильский президент Болсонару не стал отменять свой визит в Россию

Несмотря на сильное дипломатическое давление Вашингтона, трехдневный визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву начнется во вторник, 15 февраля. Решение не отменять визит в разгар противостояния России и Запада в ситуации военной эскалации вокруг Украины вызывает немало вопросов. Эксперты считают, что Болсонару стремится преодолеть свою собственную политическую изоляцию в канун всеобщих выборов в Бразилии, назначенных на октябрь.

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Французская пресса отмечает неожиданность выбора бразильским президентом момента для визита. Le Point пишет, что Болсонару не услышал предостережений США о возможном начале Россией военных действий против Украины во время визита. Le Parisien и Le Figaro считают, что США опасаются того, что «визит будет воспринят как знак поддержки российского президента». Cо своей стороны L’Humanité пишет, что Болсонару едет в Москву, чтобы «нарушить изоляцию». Но газета говорит не об изоляции России, а о дипломатической изоляции самого крайне правого президента Бразилии. Критикуемый на международной арене за ускорение вырубки лесов в Амазонии и политику в борьбе с пандемией COVID-19, а также внутри страны из-за крайне «скудных результатов» трехлетнего правления, Болсонару пытается таким образом укрепить свой статус государственного деятеля. В перспективе предстоящих в Бразилии президентских выборов он занимает позицию «один против всех, что должно польстить его ультранационалистическому электорату», — пишет газета L’ Humanité. В эту стратегию вписывается и запланированный на 17 февраля визит Болсонару в Будапешт, по приглашению «его союзника», премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Агентство France-presse также считает, что общение Болсонару с авторитарными лидерами, такими как Путин и Орбан, позволит бразильскому президенту «польстить его радикальному электорату, а также удовлетворить ожидания мощного лобби агробизнеса». Агробизнес — традиционная отрасль сотрудничества двух стран, — объяснил в интервью RFI проживающий в России французский консультант Николя Доло:

Исторически и до сих пор российско-бразильская торговля развивалась в области агробизнеса. Россия — крупнейший поставщик удобрений для сельского хозяйства. Со своей стороны Бразилия поставляет в Россию мясопродукты. Но объемы этой продукции сокращаются, так как введение санкций против России значительно способствовало развитию ее собственной агропромышленности. Бразилия не столько ищет возможность инвестировать, сколько ищет определенные товары и технологические компетенции, в частности, в области нефти, газа и поставок сжиженного газа. Бразильский бизнес не столько инвестор, сколько потенциальный покупатель. Это значит, что Бразилия ищет партнеров, чтобы разрабатывать свои собственные ресурсы. А также стремится к компетентному сотрудничеству для создания в стране широкомасштабных проектов в области железнодорожного транспорта, аэрокосмической области. То есть, в областях, где у России богатый технологический опыт. До сих пор работе с российскими кампаниями, ответившими на объявление о конкурсе, препятствовали недопонимания в прочтении законодательства страны. Но мы увидим, что даст нынешний визит.

Французский консультант Николя Доло ответил на вопросы журналиста бразильской редакции RFI Сильвано Мендеса.

Российские сельскохозяйственные удобрения составляют почти 70% удобрений, используемых в Бразилии. Россия же закупает мясо говядины и птицы, сою, кофе и арахис. Но эти закупки составляют лишь 0,74% бразильского экспорта. По данным за 2021 год, товарооборот между Россией и Бразилией составил около 7 млрд долларов.

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