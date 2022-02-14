Коммунисты и Единороссы внесли в Думу проект постановления о признании ДНР и ЛНР

В Госдуму внесен проект постановления с предложением признания Россией самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Проект предусматривает консультации между МИД РФ и «руководством» ЛНР и ДНР. Документ опубликован на сайте парламента. Проект обращения рассмотрят во вторник, 15 февраля, на пленарном заседании Госдумы. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Инициаторами проекта стали депутаты от «Единой России» – первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров. К этому проекту приложен текст с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, написанный группой депутатов во главе главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

Авторы документа утверждают, что украинские власти не соблюдают «Минские соглашения», а в самопровозглашенных республиках за последние годы «построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

«Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (...). Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида», — говорится в документе.

Авторы документа также отметили, что на территориях ДНР и ЛНР по-прежнему ведутся обстрелы, что Киев ввел «полную экономическую блокаду» для их населения и предприятий и не платит местным жителям пенсии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели внесенный коммунистами документ, сообщает «Дождь».

ДНР и ЛНР объявили о независимости от Украины в ходе начавшегося после Евромайдана и смены президента страны вооруженного конфликта весной 2014 года. Киев и западные страны обвиняют Россию в военной помощи ДНР и ЛНР, что Москва отрицает. В 2014 году в Кремле заявили, что «с уважением» относятся к волеизъявлению жителей республик, однако позже уточнили, что это заявление не является признанием их независимости.

Если депутаты проголосуют за принятие постановления, то Госдума попросит Путина признать республики, а также рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих самопровозглашенных республик «о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи».

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