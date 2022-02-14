Суд рассмотрит новые дела в отношении Навального прямо в колонии. Политику грозит еще 15 лет лишения свободы

Алексей Навальный по видеосвязи из колонии участвует в судебном заседании 17 января 2022 года по его собственному иску к администрации ИК-2 в Покрове.

15 февраля суд рассмотрит сразу два новых обвинения в отношении оппозиционного политика Алексея Навального. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в неуважении к суду в ходе одного из предыдущих процессов. Нынешнее судебное заседание пройдет прямо в колонии, где оппозиционер отбывает наказание по так называемому делу «Ив Роше». Жена политика Юлия опубликовала в своем инстаграме пост с требованием допустить ее на суд к мужу.

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«Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете», — написала Навальная, напомнив, что суд, как следует из официальных документов, «открытый».

Навальная также обвинила власти в том, что дата суда намеренно была назначена на день, когда у Алексея Навального было должно состояться свидание, право на которое он имеет лишь четыре раза в год. «Алексей за два месяца записывался в очередь, и внесен в график. И они ведь специально так сделали. Хотел на свидание с родственниками? Постой вместо этого на карикатурном суде прямо в тюрьме», — написала она.

«Назначение выездного заседания, когда суд рассматривает дело прямо в исправительном учреждении, случай не уникальный, но все же достаточно редкий для российской судебной практики», — заявил RFI адвокат, доцент МГИМО и председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

По его словам, обычно основанием для назначения выездного заседания суда становится проблемы с транспортировкой обвиняемого, но в случае с Навальным, вероятнее всего, такое решение было принято из-за весьма вероятных акций протеста возле здания обычного суда, если бы там проходил процесс с участием политика.

«Очевидно, что принятие судом любого решения, кроме снятия обвинений, вызовет недовольство сторонников Навального и будет чревато какими-то инцидентами, а это никому не нужно», — пояснил Трапаидзе.

При этом он отметил, что, с формальной точки зрения, рассмотрение дела на территории исправительного учреждения не сильно отличается от заседания в здании обычного городского или районного суда. «Территория колонии, как правило, поделена на зоны, и, если в так называемую „охраняемую“ зону (ту, где непосредственно живут и работают заключенные — прим. RFI) попасть действительно непросто, то для того, чтобы попасть на процесс, процедура мало чем отличается от прохода в суд», — пояснил Трапаидзе.

Для «политических» дел это первый случай, когда рассмотрение пройдет прямо в колонии. Об этом изданию The Insider заявил юрист, сотрудник ПЦ «Мемориал» Игорь Гуковский. Он напомнил, что уже отбывавшего наказание экс-владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского по новым обвинениям судили в Москве, несмотря на то, что содержался он в одной из самых отдаленных исправительных колоний России, в отличие от Навального, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области.

«Мне кажется достаточно очевидным, что единственной целью проведения такой спецоперации является желание максимально отгородить Навального от публики и журналистов, не допустить превращения его процесса в важное политическое событие, подобно второму суду над Ходорковским. Об этом говорит не только место проведения „суда“, но и выбранное время — видна попытка сделать так, чтобы дело Навального затерялось на фоне внешнеполитического кризиса», — заявил Гуковский.

Опасения относительно возможных сложностей с тем, чтобы присутствовать на суде, возникли не только у родственников Навального, но и у журналистов. Во время пандемии российские суды не раз использовали ее как предлог для серьезного ограничения количества журналистов на заседаниях или и вовсе их полного недопуска. Вот и в этот раз представители суда сообщили, что аккредитованные журналисты получат возможность смотреть трансляцию судебного заседания, которую будут показывать там же на территории исправительной колонии.

Накануне рассмотрения стали известны подробности дела в отношении Навального, которое будет рассматривать суд. В частности, обвинения в мошенничестве в «особо крупном» размере. По версии следствия, Навальный с сообщниками похитил деньги, которые ему жертвовали его сторонники, на общую сумму 2,7 млн рублей.

Команда Навального опубликовала в интернете материалы уголовного дела. Как следует из документов, статус пострадавших по этому делу получили не сотни тысяч жертвователей, как об этом сообщали российские государственные СМИ, а всего четыре человека. Один из них, как выяснила команда политика, слесарь-сантехник с зарплатой около 30 тысяч рублей в месяц, который, как следует из материалов дела, пожертвовал структурам Навального миллион рублей одним переводом, а затем послал еще 20 тысяч.

При этом российский уголовный кодекс квалифицирует мошенничество как «особо крупное», в случаях если сумма ущерба превышает миллион рублей, и если по обвинению в «крупном» мошенничестве обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, то для «особо крупного» максимальная санкция составляет уже 15 лет. Кроме того, соратники Навального отмечают, что уголовное дело о хищении пожертвований было возбуждено уже на следующий день после перевода от вышеупомянутого сантехника.

Второй эпизод обвинения, который должен рассмотреть суд в колонии, — это «неуважение к суду». По версии следствия, Алексей Навальный оскорбил в ходе процесса судью Веру Акимову, которая в прошлом году признала политика виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорила Навального к штрафу в 850 тысяч рублей.

«Зачем два обвинения по таким разным статьям объединили в одно, неизвестно. Мы публикуем здесь все открытые материалы дела, чтобы каждый мог прочитать их и решить, справедливы ли новые обвинения против Навального», — написали соратники политика.

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