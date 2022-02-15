Глава МИД Германии призвала Россию отвести войска от границ Украины, минобороны РФ заявило о завершении части учений

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок попросила Москву во вторник, 15 февраля, «отвести свои войска» от границы с Украиной, полагая, что «ситуация может обостриться в любой момент». В тот же день представитель минобороны РФ объявил о начале отвода войск после учений.

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«Ситуация особенно опасна и может ухудшиться в любой момент» и «мы должны использовать все возможности для диалога для достижения мирного решения», — заявила Анналена Бербок. При этом она добавила: «Ответственность за деэскалацию явно лежит на стороне России, и Москва должна вывести свои войска».

В Москве глава правительства Германии Олаф Шольц должен днем ​​встретиться с Владимиром Путиным, чтобы попытаться найти дипломатическое решение конфликта.

В случае нападения «мы предпримем широкомасштабные меры, которые будут иметь серьезные последствия для возможностей экономического развития России», — предупредил Олаф Шольц в понедельник в Киеве.

В то время как Соединенные Штаты считают, что «военные действия могут произойти в любое время», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден заявили в понедельник, что остается «крайне важная возможность для дипломатии». Глава российского МИД Сергей Лавров также предложил Владимиру Путину «продлить и расширить» диалог.

Минобороны РФ сообщило о начале возвращения военных с учений

Вооруженные силы России завершили часть военных учений, подразделения Южного и Западного военных округов начинают возвращение в места дислокации, сообщили во вторник в Минобороны. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, воинские подразделения уже приступили к погрузке и 15 февраля направятся в свои гарнизоны.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что маневры проходят практически на всех флотах и во всех военных округах, назвав их «масштабными». В частности, они проводятся в Баренцевом, Черном, Балтийском морях, а также проходят в Западном, Восточном, Центральном военных округах, участие в них принимает и Тихоокеанский флот. Помимо этого, с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проводятся российско-белорусские учения «Союзная решимость–2022». Военнослужащие отрабатывают отражение внешней агрессии против Союзного государства. В республику были переброшены зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Реакции

Украине и Западу удалось предотвратить российскую эскалацию, приветствовал новость от минобороны РФ глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, во вторник, вскоре после заявления Конашенкова. «Вместе с нашими партнерами нам удалось предотвратить дальнейшую эскалацию со стороны России», — сказал министр.

Россия с декабря сосредоточила более 100 000 солдат на границах Украины, что вызвало на Западе опасения неминуемого вторжения в эту страну. Москва всегда отрицала любое стремление к войне, но требовала гарантий своей безопасности, таких как обещание, что Украина никогда не вступит в НАТО. Запад пригрозил Москве беспрецедентными санкциями, если она нападет на Украину, а США и ряд других стран развернули новые силы в Восточной Европе.

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