Госдума решила направить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР.

Госдума решила направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Такое решение было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента во вторник, 15 февраля.

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Депутаты считают «обоснованным и морально оправданным» признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в обращении.

По мнению парламентариев, признание ДНР и ЛНР позволит обеспечить гарантии безопасности и защиту населения от внешних угроз и «реализации политики геноцида по отношению к жителям республик», а также укрепить мир и стабильность в регионе и «положить начало процессу международного признания обоих государств».

15 февраля Госдума рассматривала два проекта обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных республик.

Первый из них в январе внесли в нижнюю палату представители фракции КПРФ. Авторы документа предложили сразу обратиться к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР независимыми государствами, чтобы защитить их население от «геноцида».

Второй проект постановления накануне внесли в Госдуму депутаты от «Единой России»: они предложили сначала проконсультироваться с российским МИДом, а затем вернуться к рассмотрению обращения, составленного коммунистами.

Как объяснял председатель Государственной думы Вячеслав Володин, проекты рассматривались на альтернативной основе, голосование было «рейтинговым». Иными словами, парламентарии приняли тот документ, который набрал наибольшее число голосов.

Киев расценивает признание ЛНР и ДНР как выход России из Минских соглашений

Киев расценит признание Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как выход России из минских договоренностей. Об этом во вторник на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании ЛДНР, Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей», — сказал он.

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