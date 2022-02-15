Ситуация сложна, но не безнадежна: Шольц и Путин дали пресс-конференцию после переговоров в Москве

Запад и Россия должны достичь «политического согласия» в нынешнем кризисе, но при этом не «отказываясь от своих принципов». «Какой бы сложной и серьезной ни казалась сегодняшняя ситуация», она не является безнадежной. Европейская безопасность может быть построена только вместе с Россией. С такими заявлениями выступил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Немецкий лидер также прокомментировал ситуацию с политзаключенным Алексеем Навальным, назвав его осуждение «несовместимым с принципами правового государства». Путин, вновь настаивая на гарантиях невступления Украины в НАТО, выразил готовность к «совместной работе и пути дальнейших переговоров» с США, НАТО и западными странами.

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Объявление о частичном отводе российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной, является «хорошим знаком», заявил во вторник, 15 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц, отметив, что дипломатические усилия по предотвращению конфликта «далеко не исчерпаны».

«То, что мы сейчас слышим об отводе части войск, — это в любом случае хороший знак. Мы надеемся на продолжение» действий по деэскалации кризиса вокруг Украины, — сказал немецкий лидер в Москве на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным после трехчасовых переговоров.

Целью продолжающегося диалога между Западом и Россией является «достижение политического согласия, при котором никому не придется отказываться от своих принципов», заметил канцлер. «Какой бы сложной и серьезной ни казалась нынешняя ситуация», она, по словам Шольца, «не безнадежна». Он призвал «всеми силами избежать» дальнейшей эскалации конфликта между Украиной и Россией. «Всем европейцам ясно, что прочная безопасность не может быть достигнута против России, но она возможна только вместе с Россией», — отметил Шольц.

«Если российский парламент примет решение о признании [сепаратистских территорий] Донбасса, это будет политической катастрофой», — заявил Шольц в день, когда Госдума РФ решила направить президенту Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР.

В день начала в России нового суда над политзаключенным оппозиционером Алексеем Навальным канцлер прокомментировал репрессии в отношении политика, который в 2020 году находился на лечении в Германии после отравления в РФ боевым веществом класса «Новичок». «Что касается Навального, то моя позиция предельно ясна, и его осуждение несовместимо с принципами верховенства права», — заявил Олаф Шольц на пресс-конференции с Путиным.

Немецкий канцлер Олаф Шольц, как и недавно президент Франции Эмманюэль Макрон, отказался сдавать российским медикам ПЦР-тест на ковид. Поэтому на переговорах ему пришлось держаться от Владимира Путина подальше. via REUTERS - SPUTNIK

Владимир Путин подтвердил частичный отвод войск от украинских границ и выразил готовность к «совместной работе и пути дальнейших переговоров» с США, НАТО и западными странами. При этом он вновь критиковал «западных партнеров» на пресс-конференции за отказ давать «конструктивный ответ» на главные требования России (гарантии невступления Украины в НАТО и возвращение военной инфраструктуры альянса к ситуации 1997 года).

«Кто может ответить на то, как все будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые нами были поставлены, для их решения дипломатическим путем», — заявил Путин.

Обвинения в адрес НАТО и США (военная операция в Югославии, «силовое сдерживание России» со стороны Запада) на пресс-конференции с Шольцем российский лидер сопроводил заявлениями о нежелании войны и готовности продолжать диалог. «В ответах США и НАТО на предложения России присутствуют ряд соображений, которые мы не только не против обсуждать, но, по сути дела, и предлагали в свое время. Мы готовы к этой совместной работе и пути дальнейших переговоров», — указал Путин.

Он впервые прокомментировал обращение Госдумы к нему самому с просьбой признать независимость Донбасса: депутаты ориентируются на общественное мнение, в РФ большинство сочувствует жителям Донбасса. «Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил Путин.

Путин также вновь настаивал на своем нежелании видеть Украину в НАТО в любой исторической перспективе. Это требование Кремля было уже безоговорочно отвергнуто (на основании Устава альянса, а также права суверенных стран вступать в любые союзы). Накануне в Киеве канцлер Шольц выражал недоумение тем, почему этот вопрос вдруг так взволновал Путина, ведь присоединение Украины к альянсу не стоит на повестке дня.

Но Путин вновь решил проявить нетерпение: «Говорят, что в ближайшие годы Украины не будет в НАТО. Что значит “говорят”? Мы с вами должны понимать, что значит “говорят” в межгосударственных отношениях. (…) “Говорят”, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Примут ее, когда подготовят к этому? Для нас это уже может быть поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос прямо сейчас».

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