Олегу Навальному заменили условный срок на реальный на заочном заседании суда

В Москве Люблинский районный суд заменил Олегу Навальному год условного срока на реальное наказание по т.н. «санитарному делу». Об этом 18 февраля сообщил адвокат брата Алексея Навального Никос Параскевов. ФСИН считает, что объявленный в федеральный розыск Олег Навальный покинул РФ еще осенью прошлого года.

Реклама Читать далее

Люблинский суд рассмотрел в эту пятницу представление инспекции Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Олегу Навальному условного срока лишения свободы на реальный. Суд огласил материалы ФСИН, в которых утверждается, что брат политзаключенного оппозиционера предположительно выехал из России на Кипр в сентябре прошлого года. Сведений о его возвращении у ФСИН нет.

«Представление ФСИН удовлетворить, отменить условное наказание Навальному и направить его отбывать наказание в колонию строгого режима», — цитирует «Интерфакс» решение судьи.

Люблинский суд заменил Олегу Навальному условное наказание по "санитарному делу" на реальное лишение свободы. — Nikos Paraskevov (@Paraskevov_N) February 18, 2022

На судебном заседании 18 февраля адвокат Никос Параскевов допустил, что его подзащитный мог покинуть РФ, отметив, что точных сведений у него нет. «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я допускаю, что он может находиться не в России, но точно мне об этом неизвестно», - сказал защитник «Интерфаксу».

24 января ФСИН направила в суд ходатайство о замене Олегу Навальному условного срока на реальный по т.н. «санитарному делу».

26 января в соответствующей базе российского МВД появилась информация о том, что Олег Навальный объявлен в федеральный розыск.

6 августа 2021 года в Преображенском суде столицы Олега Навального приговорили к одному году условно по т.н. «санитарному делу». Оно было возбуждено в начале 2021 года после акции 23 января в поддержку Алексея Навального, которого за несколько дней до этого задержали при возвращении в Москву из Берлина. Фигурантам дела вменили подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (часть 4 статьи 33, часть 1 стать 236 УК) за призывы к участию в акции.

По «санитарному делу» соратники Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш и муниципальный депутат Дмитрий Барановский получили по полтора года ограничения свободы. Олег Степанов, Николай Ляскин, Анастасия Васильева, Мария Алехина и Люся Штейн был приговорены к году ограничения свободы. Дани Акель получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Олег Навальный вместе с братом Алексеем в 2014 году был осужден по т.н. делу «Ив Роше». Олега приговорили к 3,5 годам реального заключения в колонии. Он освободился в 2018 году. В 2017 году ЕСПЧ признал, что приговор был вынесен с нарушением права на справедливый суд. Олегу Навальному присудили компенсации в 10 971 евро и 460 тысяч рублей.

Алексей Навальный в 2014 году получил по делу «Ив Роше» 3,5 года условно. Когда политик находился на лечении в Германии после отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», российская ФСИН обвинила его в нарушении режима отбывания наказания. В феврале 2021 года суд заменил ему срок с условного на реальный, назначив 2 года 8 месяцев колонии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться