«Совместная оборона»: о чем говорится в договорах о дружбе РФ с «ДНР» и «ЛНР»

Владимир Путин подписал договоры о дружбе и сотрудничестве с руководителями самопровозглашенных образований Донбасса

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с «ДНР» и «ЛНР». Они предполагают среди прочего совместную оборону, военную помощь, охрану границ самопровозглашенных «республик» и право размещения военных баз.

Реклама Читать далее

Как сообщили в Кремле, эти договоры о дружбе и сотрудничестве Владимир Путин подписал с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской «республик». Их уже направили на ратификацию в парламент.

Судя по опубликованным на сайте Госдумы текстам договоров, они предполагают сотрудничество между РФ и «республиками» Донбасса по целому ряду сфер, в том числе военной.

В договорах говорится о совместной обороне и военной помощи, о праве на размещение военных баз и инфраструктуры. Охрана границ «республик» Донбасса будет осуществляться совместными с РФ усилиями.

В договорах прописано обязательство обеспечить свободное перемещение через границы и общий режим въезда в третьи страны и выезда их них.

Россия берет на себя обязательство принимать меры по поддержанию и функционированию финансовой и банковской систем «ДНР» и «ЛНР». Платежным средством будет российский рубль.

Соглашения предписывают меры по унификации гражданского и налогового законодательства, а также законодательств о пенсиях.

Планируется, что договоры заключаются на 10 лет.

Судя по опубликованным указам Путина о признании «ДНР» и «ЛНР», президент России поручил минобороны РФ «поддержать мир» на территории самопровозглашенных образований на востоке Украины до заключения тех самых договоров о дружбе с «ДНР» и «ЛНР», которые уже были подписаны и ожидают ратификации.

«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Донецкой области замечены две колонны бронетехники, следующие на север и запад «ДНР». В сети начали появляться видео, где, как утверждается, российская военная техника заходит в Донбасс. Их подлинность не подтверждается.

Решение Владимира Путина о признании независимости «ДНР» и «ЛНР» на Западе назвали вопиющем нарушением международного права и обещали не оставить без ответа.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться