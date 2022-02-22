Канцлер Германии распорядился остановить сертификацию «Северного потока-2»

Германия остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». Такое поручение во вторник, 22 февраля, дал канцлер Германии Олаф Шольц после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных республик Донбасса. О полной остановке газопровода просил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Сегодня я попросил федеральное Министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации „Северный поток-2“ не может быть запущен», — сказал Шольц.

Германский канцлер назвал серьезным нарушением международного права признание Россией независимости самопровозглашенных республик. Он считает это решение «непостижимым, неоправданным» шагом. Сертификация откладывается до нового решения. Ранее власти Германии не давали прямого ответа, попадет ли «Северный поток-2» под санкции ЕС в случае эскалации ситуации в Донбассе. Распространить санкции на газопровод призывали США и Украина.

Оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что приняла к сведению информацию из СМИ о приостановке сертификации. «Мы не можем комментировать эти сообщения и ожидаем надлежащую информацию от регулирующих органов», — цитирует «Интерфакс» комментарий компании.

«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — прокомментировал тем временем в своем твиттере зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Олаф Шольц прилетал 15 февраля в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. В ходе встречи они обсудили «Северный поток-2» и согласились в необходимости следовать Минским соглашениям. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик», что прямо нарушает соглашения.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 километров, а мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров топлива в год. «Газпром» объявил о полном завершении строительства газопровода 10 сентября.

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