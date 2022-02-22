Президент США объявил о санкциях против российского суверенного долга, банков и элит

Президент США Джо Байден объявил о санкциях против российских банков, элит и госдолга

Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме 22 февраля охарактеризовал действия России в Донбассе как «начало вторжения» в Украину и объявил о дополнительных санкциях против российского суверенного долга, банков и элит.

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Новые санкции против суверенного долга РФ означают «отрезание российского правительства от западного финансирования», — сказал Байден. Правительство РФ «больше не может привлекать деньги на Западе и не может торговать своим долгом ни на наших рынках, ни на европейских рынках», - пояснил он.

Кроме того, «блокирующие» санкции вводятся против государственного инвестбанка ВЭБ и против российского «военного банка». Имеется в виду «Промсвязьбанк», обслуживающий российский военно-промышленный комплекс.

ВЭБ и суверенный долг России уже находятся под американскими ограничениями.

Байден также объявил, что в скором времени США введут санкции против представителей российских элит и членов их семей, «разделяющих коррупционные выгоды кремлевской политики».

Чуть позже министерство финансов США опубликовало пресс-релиз, где говорится, что под индивидуальные санкции в частности попали сын главы ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников, сын первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимир Кириенко и сын бывшего премьер-министра России, бывшего директора службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр Фрадков. Денис Бортников — топ-менеджер ВТБ, Владимир Кириенко — директор корпорации VK, Петр Фрадков — глава Промсвязьбанка.

Байден подчеркнул, что США введут новые санкции, если Россия продолжит вторжение в Украину, не исключив надежду на дипломатический путь выхода из кризиса. «Все еще есть время избежать худшего сценария», — заявил он.

Как подчеркнул президент, Путин покушается на само право Украины на существование.

Американский президент распорядился перебросить дополнительные военные контингенты, уже находящиеся в Европе, в страны Балтии в ответ на сохранение российских войск в Беларуси. Он подчеркнул, что речь идет об оборонительных мерах.

22 февраля Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы снова подтвердить приверженности США территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщили в Белом доме. Президент Байден «подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку», а также снова заявил о готовности США в тесной координации с их союзниками быстро и решительно реагировать в случае дальнейшей российской агресии против Украины.

Ранее о санкциях в связи с признанием РФ самопровозглашенных образований Донбасса объявили Евросоюз и Великобритания. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2».

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