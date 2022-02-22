Путин приказал российской армии «поддержать мир» в «ДНР» и «ЛНР»

Владимир Путин распорядился, чтобы вооруженные силы РФ «поддержали мир» в «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы вооруженных силы РФ временно «осуществили функцию по поддержанию мира» на территории «ДНР» и «ЛНР». Об этом говорится в двух указах Путина от 21 февраля о признании самопровозглашенных «республик» Донбасса независимыми государствами.

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В опубликованных указах отмечается, что Путин приказал российским вооруженным силам «поддержать мир» в «ДНР» и «ЛНР» «до заключения» договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с самопровозглашенными образованиями Донбасса.

В Кремле сообщали, что эти договоры Путин подписал 21 февраля с главами самопровозглашенных «республик». Ожидается, что договоры во вторник ратифицирует российский парламент.

Подробнее о содержании соглашений РФ с «ДНР» и «ЛНР» можно узнать здесь.

Приказ вооруженным силам «поддержать мир» в соседней стране Владимир Путин объяснил обращениями глав т.н. «ДНР» и «ЛНР». Само решение о признании независимости этих самопровозглашенных образований в указах объясняется «волеизъявлнием народов» «ЛНР» и «ДНР» и «отказом Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями».

В ночь на 22 февраля «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Донецкой области замечены две колонны бронетехники, следующие на север и запад «ДНР».

Корреспондент Reuters увидел несколько танков в Донецке вскоре после заявления Путина о признании независимости самопровозглашенных республик. Отмечается, что в предыдущие дни таков в городе он не видел.

На Западе решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР» встретили резким осуждением. В Евросоюзе назвали это вопиющим нарушением международного права. Украина и Франция потребовали экстренно созвать Совет Безопасности ООН.

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