Российский рынок и рубль испытали удар на фоне признания Путиным «ДНР» и «ЛНР»

Российский рынок акций испытал мощный удар на фоне признания Россией «ДНР» и «ЛНР». Рубль тоже ослаб по отношению к доллару и евро.

Российский рынок акций испытал мощный удар на фоне признания Россией «ДНР» и «ЛНР». Рубль тоже ослаб по отношению к доллару и евро. Центробанк РФ установил на 23 февраля официальный курс евро выше 90 рублей, курс доллара — выше 80 рублей.

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Как пишет РБК 22 февраля, волатильность российского рубля приблизилась к максимуму с начала пандемии на фоне новостей о Донбассе. Рубль остается лидером по этому показателю среди мировых валют: в середине февраля он обогнал по нестабильности турецкую лиру.

Центральный банк России на 23 февраля официальный курс доллара повысил до 80,41 рубля, курс евро — до 90,88 рубля. Сейчас курсы валют, установленные ЦБ, составляют 76,76 рубля за доллар и 87,33 рубля за евро.

На Московской бирже доллар 22 февраля в середине дня продавался за 79,2 рубля, кус евро превысил 90 рублей.

Портал «БКС Экспресс» отмечает, что российский рубль ослаб, но масштабного обвала удалось избежать на фоне высоких цен на сырье.

Накануне, на фоне ожидания признания Путиным «ЛНР» и «ДНР» на Московской бирже произошел рекордный обвал с 2008 года. Как отмечал РБК, в течение дня индекс РТС падал на 17,3% до 1152 пунктов. На открытии торгов утром 22 февраля он упал до 1087 пунктов. Индекс Мосбиржи 22 февраля продолжил падение, достигнув показателей ниже 3000 тысяч пунктов (мимимум за 22 феврая — 2773 пункта).

Портал «БКС Экспресс» отмечает, что ни одна акция на Московской бирже в понедельник не закрылась в плюсе. Провал наблюдался по всем бумагам. И если в 2008 году паника была обусловлена общемировыми тенденциями, сейчас падение российского рынка явно выделяется среди всех ключевых фондовых площадок.

Отмечается, что под давлением не только «голубые фишки» (акции наиболее крупных и ликвидных компаний), но и бумаги второго и третьего эшелонов. «БТС Экспресс» пишет, что инвесторы опасаются введения жестких санкций. Президент США Джозеф Байден уже ввел ряд санкций, запретив инвестиции в «ДНР» и «ЛНР», импорт в США любых товаров, услуг и технологий с этих территорий.

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