Свидетель по делу Навального заявил о давлении и уехал из России

Навального судят прямо в колонии. Даже на время суда политику не разрешают заменить тюремную робу на «гражданскую» одежду. На фото — день заседания 17.02.2022.

Федор Горожанко, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, выступавший на суде по делу политзаключенного Алексея Навального в качестве свидетеля обвинения, покинул Россию. Об этом сам Горожанко сообщил «Новой газете».

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Он рассказал, что уехал в связи с давлением, которое на него оказывалось с целью заставить дать «нужные» следствию показания против Навального.

«Следователи по делу давили на меня и хотели, чтобы я на суде читал свои показания чуть ли не по бумажке. Я этого делать не стал и выступил в защиту Навального. Кроме того, придал огласке факты давления», — напомнил Горожанко. И пояснил, что «после консультации с юристами» принял решение покинуть Россию», потому что оценивает «риски возможного преследования как высокие».

Федор Горожанко в последний раз выступал в суде по делу Алексея Навального 21 февраля.

В дебюте своего выступления Горожанко заявил, что не считает себя свидетелем обвинения и высказался в защиту Навального. Свидетель заявил, что дело против оппозиционера является «абсурдным по содержанию и фальшиво срежиссированным по фабуле». Горожанко также рассказал, что на допросе на него давили и заставляли выучить и пересказать в суде готовые показания.

22 февраля допрос свидетеля должен был быть продолжен, однако он не явился в суд.

Соратник Навального Иван Жданов сообщил, что с Горожанко «все нормально». «Мы с ним на связи. [...] У него есть прямые и железные доказательства давления следователей на него. Доказательства переданы третьим лицам, если с ним что-то случится, то они будут опубликованы», — заявил Жданов.

Алексея Навального судят сразу по обвинению в «мошенничестве» и «неуважении к суду». Судебные заседания проходят прямо в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, где политик отбывает наказание после замены условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Европейский суд по правам человека назвал преследование Навального по этому делу незаконным. ЕСПЧ, главы десятков стран мира и многие правозащитные организации требовали от Кремля освободить политического заключенного Навального, однако это ни к чему не привело.

Многие политические аналитики отмечают, что Навального могут держать в тюрьме столько, сколько у власти будет оставаться Владимир Путин.

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