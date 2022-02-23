«Що там у них»: на радиостанцию «Эхо Москвы» составили протокол за «разговоры» на украинском

Матвей Ганапольский, один из ведущих программы «Що там у них».

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении радиостанции «Эхо Москвы» из-за передачи об украинском языке и культуре «Що там у них». Об этом сообщил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

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По версии чиновников надзорного ведомства, в программе «Що там у них» «распространение информации осуществляется на украинском языке, не указанном в свидетельстве о регистрации», — пишет «Медиазона». Издание уточняет, что протокол составлен по ч. 1 ст. 13.21 КоАП (нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации). За это радиостанции грозит штраф до 30 тысяч рублей.

«Получили административный протокол […] за якобы нарушение лицензии, так как (по их мнению) передача „Що там у них“ идет на украинском языке. Будем оспаривать в суде — это передача об украинском языке и украинской культуре», — прокомментировал решение Роскомнадзора господин Венедиктов.

По данным «Медиазоны», административное дело завели после обращения гражданина Д. С. Шепельского. «Вероятно, речь идет о главе самарского штаба Национально-освободительного движения (НОД) Денисе Шепельском», — пишет издание.

Радио «Свобода» уточняет, что передача «Що там у них» выходит с 2017 года, первоначально она называлась «А шо там у хохлов». Программа выходит по воскресеньям в 17.05.

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