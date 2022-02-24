Антивоенные пикеты и обвал рубля: как в России отреагировали на объявление Путиным войны Украине

В России появились первые реакции на объявленную президентом Владимиром Путиным войну против Украины. Официальные чиновники поддержали действия российского лидера, тогда как представители гражданского общества высказались против войны. В разных городах страны прошли в четверг, 24 февраля, антивоенные пикеты. На фоне новостей о военной агрессии произошло обрушение российского фондового рынка и резкое падение курса рубля.

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Антивоенные выступления

В разных городах России в четверг, 24 февраля, прошли пикеты против военных действий российской армии. Одиночные пикеты, в частности, прошли в Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Саратове. У активистов были плакаты «Нет войне, не молчите», «Путин — военный преступник».

В Москве на Пушкинской площади задержали активистку Ирину Шехтер с плакатом против войны в Украине, сообщает «ОВД-Инфо». На Комсомольской площади Хабаровска задержали активиста Николая Зодчего с плакатом «Путин, вон из Украины!», сообщает Sota.Vision. В Иркутске у областной администрации задержали активиста Павла Харитоненко с плакатом «Ваши руки в крови! Остановите войну!», сообщают его соратники.

Российский политик Алексей Навальный, выступая в ходе очередного судебного заседания в покровской колонии номер 2, высказался против войны с Украиной. «Я против этой войны. Я считаю, что эта война между Россией и Украиной развязана, чтобы прикрыть ограбление граждан России и отвлечь их внимание от тех проблем, что есть внутри страны, от деградации экономики», — цитирует политика телеканал «Дождь».

Артисты и ученые против войны

«Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ», — написал телеведущий Иван Ургант.

«Мне стыдно, что я родился в этот день. #нетвойне», — добавил комик Александр Гудков

«Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов», — опубликовала в своем инстаграме певица Манижа.

«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне», — написал юморист Максим Галкин.

«Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут», — написал продюсер и президент премии «Кинотавр» Александр Роднянский.

Российские ученые опубликовали коллективное письмо против войны с Украиной. Более 150 российских ученых и научных журналистов подписали открытое письмо против войны. Письмо опубликовано на сайте газеты «Троицкий вариант — Наука».

«Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооруженными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведет к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. […]

Развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. Это значит, что мы, ученые, теперь не сможем нормально заниматься своим делом: ведь проведение научных исследований немыслимо без полноценного сотрудничества с коллегами из других стран. Изоляция России от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив. Война с Украиной — это шаг в никуда» […], — говорится в письме.

Реакции чиновников

В Госдуме поддержали агрессию. «Президент России Владимир Путин действует строго в рамках своих полномочий, как верховный главнокомандующий и гарант безопасности», — заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его слова в четверг, 24 февраля, приводит РИА «Новости».

Первый заместителя председателя Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что дальнейший диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможен. Его также цитирует РИА «Новости».

Экономические последствия

После публикации обращения Путина о начале войны российские фондовые индексы на открытии торгов в Москве обрушились почти на треть. Торги на Московской и Петербургской биржах были приостановлены на неопределенное время из-за того, что рубль и российский рынок акций упали до установленных границ. Акции российских компаний на лондонской бирже упали на 70%.

В ходе торгов 24 февраля курс евро перевалил за сто рублей, доллара — за 90 рублей. После этого Банк России объявил о начале валютных интервенций, чтобы поддержать курс национальной валюты. «Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке», — отметили в ЦБ.

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