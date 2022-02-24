Байден: «Агрессия дорого обойдется России, а российский президент станет международным изгоем»

В четверг, 24 февраля, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России. Речь, в частности, идет о санкциях в отношении ВТБ и других банков, крупных чиновников, бизнесменов и их семей, а также об ограничениях на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.

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Президент США Джо Байден объявил о новом транше санкций в отношении России, связанных с военным вторжением в Украину. «Мы ограничим способность властей России действовать в долларах, евро, иене и фунтах […] Введены санкции против банков, владеющих активами на триллион долларов, мы отключим банки от финансовой системы, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов», — сказал Байден. Он добавил, что США уже наложили санкции на российские банки с активами более триллиона долларов, которые вместе составляют около трети банковской системы РФ.

Санкции коснулись Сбербанка «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка. «Мы остановим способность России финансировать и наращивать вооружение. А также ограничим их возможность конкурировать в экономике высоких технологий XXI века», — добавил глава Белого дома. По его словам, санкции должны, в частности, помешать развитию ракетной программы.

«Во вторник мы закрыли возможность для российского правительства брать кредиты у американских и европейских инвесторов. Теперь мы введем те же ограничения для крупнейших российских государственных предприятий — компаний с активами свыше 1,4 триллиона долларов», — подчеркнул Байден.

Личные санкции коснулись сыновей главы «Роснефти» Игоря Сечина, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, топ-менеджеров ВТБ и Сбербанка.

Президент США пояснил, что речь идет о санкциях со стороны не только США, но и большого количества стран. «27 государств ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия и многие другие страны усилят общий эффект нашего ответа», — заявил он.

Байден также сообщил, что Россия не будет отключена от системы Swift, однако такая возможность «остается на повестке дня».

«Санкции, которые мы предлагаем в отношении банков, будут иметь аналогичные последствия, а может и более сильные, чем отключение России от системы Swift», — сказал глава Белого дома. И добавил, что «в настоящее время это не является позицией остальной Европы».

Он заявил, что США не будут воевать с Россией, однако разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО. «Агрессия не может оставаться без ответа», — сказал он и отметил, что она дорого обойдется России, а российский президент станет международным «изгоем». На вопрос журналиста о том, почему Байден не ввел санкции лично против Путина, президент США ответил: «Они не отвергаются, а находятся на столе».

25 февраля лидеры страны-члены альянса соберутся на саммит в формате видеоконференции.

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