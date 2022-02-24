На улицах российских городов начались первые антивоенные акции протеста. Полиция проводит задержания, в том числе превентивные.

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Следственный комитет России предупредил об ответственности за участие в антивоенных протестах.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, Следственный комитет Российской Федерации предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций.

Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной», — говорится в сообщении СК.

Аналогичные предостережения опубликованы на сайтах Генпрокуратуры и МВД.

Днем стали поступать сообщения о подготовке силовиков к возможным массовым протестам в центре Москвы. Так, как сообщает телеграм-канал Автозак LIVE, полицейские выставляют металлические ограждения по периметру Пушкинской площади. Туда же стягивается техника, автозаки и дополнительные силы полиции.

Днем 24 февраля на выходе из своего дома была задержана правозащитница Марина Литвинович, которая несколькими часами ранее опубликовала в соцсетях призыв выйти на антивоенную акцию в центре Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал Автозак LIVE.

Несмотря на усилия властей, антивоенные акции проходят по всей России. Так, ОВД-Инфо сообщает об одиночных пикетах и задержаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, Брянске, Уфе, Красноярске, Барнауле и других городах.

В столице уже задержаны десятки пикетчиков, которые вышли с антивоенными лозунгами на Красную и Пушкинскую площади, к зданию МИДа, администрации президента и посольству Украины. В Екатеринбурге задержаны не менее 60 человек.

Ранее о необходимости массовых уличных антивоенных акций говорили правозащитники, в частности, экс-глава движения «За права человека», и, по мнению российских властей, «иноагент» Лев Пономарев.

С таким же призывом к россиянам в одном из своих обращений выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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