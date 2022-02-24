Роскомнадзор потребовал от СМИ писать про конфликт с Украиной по «официальным российским источникам»

«Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», — заявили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор потребовал от российских журналистов использовать данные, «полученные только из официальных источников», при освещении конфликта с Украиной. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства 24 февраля.

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«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — говорится в документе.

Ведомство напомнило, что, в соответствии с Кодексом административных правонарушений, СМИ, распространившим ложную информацию, грозит штраф до 5 млн рублей и блокировке материалов содержащих «ложную информацию».

«Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», — заявили в Роскомнадзоре.

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