Российские власти потребовали от СМИ транслировать только официальные данные о войне в Украине

Роскомнадзор опубликовал заявление, согласно которому СМИ “при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников”.

Роскомнадзор на своем сайте опубликовал заявление, согласно которому СМИ «при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников». В противном случае ведомство пригрозило немедленной блокировкой сайтов, которые распространяют «ложные сведения».

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Как передает издание SOTA, сотрудники медиахолдинга Rambler, который владеет рядом крупных изданий («Лента.ру», «Газета.ру» и другие) на условиях анонимности также сообщили о цензуре со стороны властей. По их словам, руководство под угрозой увольнения потребовало от сотрудников редакций закрыть свои соцсети или прекратить писать в них личное мнение о «специальной военной операции» в Украине.

Как сообщается, такое требование поступило из администрации президента и связано оно с тем, что страницы журналистов в соцсетях приравнены к официальным ресурсам, в связи с чем в них недопустима критика власти.

Ряд изданий уже назвали подобные требования властей к прессе введением «военной цензуры».

«Сейчас самое важное, о чем нам надо думать, это то, что в российских СМИ будет введена в течение ближайших часов военная цензура. Пока неясно, насколько она будет выполняться, но Роскомнадзор уже сделал это заявление. И в этой ситуации всё, что нам останется — это повторять официальные пресс-релизы Минобороны, пересказывать друг другу Путина, мы будем просто отрезаны от источников информации и страна будет набита слухами под завязку», — заявил редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в эфире RTVI.

В свою очередь, объявленное российскими властями «иноагентом» издание Meduza предупредило своих читателей о своей возможной блокировке и призвало их скачать приложение издания, чтобы сохранить доступ к его материалам.

«Мы не знаем, будет ли Кремль на фоне войны блокировать независимые СМИ. Но Роскомнадзор уже потребовал, чтобы война освещалась только со ссылкой на „официальные российские источники“. Конечно, это цензура. И надо готовиться к худшему», — говорится в сообщении Meduza.

Появились и первые сообщения о поступивших от РКН требованиях удалить уже опубликованные материалы. Так, красноярское издание «Проспект мира» сообщило, что по требованию Роскомнадзора удалило новость о взрывах в украинских городах.

«Роскомнадзор отправил „Проспекту Мира“ уведомление, в котором сообщается о необходимости удаления новости „СМИ сообщают о взрывах в городах и столице Украины“. Редакция под угрозой блокировки сайта вынуждена была подчиниться требованию надзорного органа», — говорится в телеграм-канале издания.

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